«Axel»: un «concert d’aréna» sur glace pour le Cirque du Soleil

Il y a eu le théâtral Crystal en 2017, et il y aura Axel, qui sera présenté cet hiver. Une deuxième création sur glace pour un Cirque du Soleil avide de poursuivre sa conquête de la glace. Présentée au Centre Bell et au Centre Vidéotron dès la mi-décembre, l’histoire d’Axel, jeune artiste à l’imagination débordante, promet de séduire les spectateurs de tous âges en poussant plus loin le mariage entre arts du cirque et patinage artistique.

Une deuxième aventure sur glace

Si le Cirque du Soleil réitère la formule de l’aventure sur patin, c’est que l’équipe explique y avoir pris goût et, surtout, avoir encore des choses à dire et à explorer avec la glace comme médium principal.

«Crystal avait été la première étape dans notre quête de la glace, explique la directrice de la création, Patricia Ruel. Nous poursuivons avec un nouveau concept et avec une nouvelle équipe de création autour de la table.»

Le but? Explorer d’autres formes de patin, dont pour une toute première fois le patin freestyle (sorte de croisement entre le patin et le hip-hop). Aller ailleurs aussi, en insufflant une énergie nouvelle, plus masculine avec le personnage du jeune musicien Axel. User d’une approche moins théâtrale aussi, en empruntant cette fois le concept de «concert d’aréna». Il faut donc s’attendre à une suite d’effets spéciaux, car des projections, de la pyrotechnie et des lasers à la façon des grands concerts, il y en aura.

Transformée en véritable personnage de cette histoire rappelant les bandes dessinées et les super-héros (celle d’un jeune artiste dont les personnages dessinés prennent soudainement vie pour former un groupe de bons et un de méchants dans un affrontement visant à ramener la lumière de la ville, façon Gotham City), la musique joue le rôle de narrateur. C’est à travers elle que sont décrits les états d’âme du personnage d’Axel.

L’esthétique venant de son imaginaire et de son cahier à dessins, il portera le spectacle avec ses chansons. Des chansons connues revisitées comme Mad World de Tears for Fears, Creep de Radiohead, Diamonds de Rihanna, You Should Be Dancing de The Bee Gees et Jump Around de House of Pain, mais aussi des chansons composées dans son cahier, nées d’un travail avec le directeur musical Philippe Brault. Toutes chantées en direct par le chanteur australien de 25 ans Jayden Sierra entouré de quatre musiciens qui se trouveront toujours à la vue, sur la glace.