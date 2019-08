The Canadian Press

The Canadian Press

MONTRÉAL — Le lieutenant québécois d’Andrew Scheer a reconnu lundi qu’il avait déformé publiquement la politique du chef conservateur en matière d’avortement.

Alain Rayes, député de Richmond—Arthabaska en charge du recrutement des candidats au Québec, a indiqué aux candidats conservateurs et aux médias que la question de l’avortement était chose du passé et que les députés ne pourraient la rouvrir. Une information qui est apparue comme une nouvelle lorsque nous l’avons présentée au bureau de Scheer et qui a aussi surpris des groupes conservateurs travaillant à faire élire des candidats conservateurs «pro-vie».

Avec Rayes à ses côtés, la médaillée olympique et nouvelle recrue conservatrice Sylvie Fréchette a déclaré lundi à l’émission de radio montréalaise Tout un matin qu’il était «faux» d’affirmer que des députés conservateurs d’arrière-ban pourraient rouvrir le dossier de l’avortement. «C’est faux. C’est totalement faux», a lancé la candidate conservatrice pour la circonscription de Rivière-du-Nord.

Jessica Ébacher, l’espoir des conservateurs dans la circonscription de Drummond, avait aussi confié à la journaliste Catherine Lévesque, en juillet, que, avant de se lancer dans l’affrontement, elle avait voulu avoir l’assurance que le débat sur l’avortement ne serait pas rouvert sous la direction de Scheer.

«En ayant l’assurance que le débat était terminé, ça me rassurait», avait fait valoir Mme Ébacher.

Isabelle Lapointe, candidate dans La Prairie, s’est dite convaincue que ce débat était totalement scellé et qu’il ne serait jamais rouvert. «C’est un débat qui est clos et qui ne rouvrira pas. Jamais. Ça, c’est très clair. Il n’y a pas une lueur, il n’y a pas un doute, et si j’en avais eu un, je vous le dis, je n’aurais pas fait le saut», avait-elle indiqué à Catherine Lévesque, cet été.

Dans une entrevue publiée le week-end dernier, Rayes lui-même a déclaré au Journal de Montréal, que «Andrew Scheer a confirmé qu’il ne permettrait pas à l’un de ses députés de présenter un projet de loi antiavortement».