Les avocats de Weinstein demandent la récusation du juge au procès

En plus de la récusation du juge Burke, les avocats ont réclamé l’arrêt du procès jusqu’à ce que la publicité négative des nouvelles accusations se dissipe. Les avocats de Weinstein veulent également plus de temps pour interroger individuellement les candidats jurés.

Les avocats de la défense ont par ailleurs tenté de faire exclure l’avocate réputée Gloria Allred de la salle d’audience pendant le procès, parce qu’ils songent à la citer comme témoin. Mme Allred représente l’une des plaignantes, Mimi Haleyi, et deux autres femmes qui devraient témoigner au procès, dont l’actrice Annabella Sciorra. Le juge Burke a rejeté cette requête, estimant qu’on ne savait pas encore si l’avocate serait effectivement appelée à la barre.

Harvey Weinstein est accusé à New York d’avoir violé une femme dans une chambre d’hôtel en 2013 et d’avoir agressé sexuellement Mimi Haleyi en 2006. S’il était reconnu coupable, il pourrait être condamné à la prison à vie. À Los Angeles, il est maintenant accusé d’avoir violé une femme et d’avoir agressé sexuellement une autre femme lors de deux nuits consécutives en 2013. Il n’a pas enregistré de plaidoyer dans cette affaire, qui sera jugée plus tard.

L’ancien magnat, âgé de 67 ans, plaide que ses activités sexuelles étaient consensuelles.

Le procès à New York devrait durer environ six semaines, une fois les témoignages commencés.

