Les avocats de Weinstein veulent citer des «courriels amoureux» des plaignantes

ASSOCIATED PRESS Photo/Richard Drew

ASSOCIATED PRESS Photo/Richard Drew Harvey Weinstein, suivi de son avocat Donna Rotunno, quitte le tribunal, le mardi 21 janvier 2020, à New York.

Les avocats de Harvey Weinstein veulent utiliser «des dizaines et des dizaines» de courriels intimes échangés entre lui et ses accusatrices pour tenter de convaincre le jury que les rapports sexuels étaient consensuels, a déclaré la défense mardi, à la veille des déclarations d’ouverture au procès pour viol, à New York.

La défense possède «des dizaines et des dizaines et des dizaines de courriels amoureux adressés à M. Weinstein» qu’elle veut utiliser pour discréditer les témoins, a déclaré Me Damon Cheronis à un juge de Manhattan — en l’absence des jurés. Certaines de ces femmes qui affirment avoir été «victimes» de l’ancien magnat de Hollywood «se sont également vantées d’entretenir une liaison à caractère sexuel avec lui», a plaidé l’avocat lors d’une ultime audience préparatoire au procès.

Les parties ont discuté mardi de la façon dont ces courriels pourraient être utilisés une fois que le jury de sept hommes et cinq femmes commencera à entendre l’affaire, mercredi. Le juge James Burke a finalement interdit à la défense de présenter les courriels en l’espèce lors des déclarations d’ouverture, mais il a permis aux avocats de faire référence à «leur substance et leur contenu».