Les nouvelles mesures visant à limiter les déplacements entre le Canada et l’étranger ont été annoncées vendredi, alors que le nombre de morts dues au nouveau coronavirus a dépassé les 5000.

Mais que signifie cet avertissement pour vous et vos plans de voyage? Voici les réponses à quelques questions que vous pourriez vous poser.

Les frontières sont-elles fermées?

Non, en date du 14 mars, les frontières du Canada demeurent ouvertes.

Mais le gouvernement fédéral avertit dorénavant d’éviter tous les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada.

«Nous croyons que c’est une précaution que nous devons prendre pour concentrer les voyageurs internationaux qui arrivent au Canada de l’étranger dans un plus petit nombre d’aéroports», a affirmé M. Garneau.

Qu’est-ce qu’un voyage non essentiel?

Bien qu’il n’existe aucune définition officielle d’un voyage non essentiel, les autorités demandent à la population d’adopter une définition la plus large possible.