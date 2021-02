Avis écrits du Dr Arruda: pas de mention du port du masque avant le 27 juin

QUÉBEC – Trois mois et demi après le début de la pandémie, soit à la fin du mois de juin, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a formulé pour la première fois une recommandation écrite au gouvernement visant à encadrer le port du masque.

C’est ce qu’on apprend à la lecture des avis publiés vendredi par le ministère de la Santé, à la demande des partis d’opposition. Ces 14 documents regroupent les avis écrits formulés par le Dr Arruda au gouvernement depuis le début de la pandémie, en mars.

Dans les avis précédents le 27 juin, il n’est pas fait mention de la préoccupation de la santé publique pour le port du masque ou du couvre-visage.

À la lecture des documents, il apparaît que la rédaction d’avis et de recommandations au gouvernement n’était pas non plus une préoccupation de la direction de la santé publique.

Au total, en près d’un an, le Dr Arruda n’aura rédigé que 14 avis, du 15 mars au 16 février, et a même sauté plusieurs mois, si on se fie aux documents reçus.

Les avis ont été expédiés aux médias vendredi, en vrac, sans explication, sans contexte, et sans que les journalistes puissent poser des questions pour en évaluer la pertinence. Il est impossible de dire si l’envoi de vendredi regroupe la totalité des avis fournis par le Dr Arruda et son équipe ou si un tri a été effectué.

On remarque une grande disparité dans la fréquence, mais aussi dans la forme des documents. Le plus court fait une page, le plus long 33 pages. Certains documents sont davantage des constats, tandis que d’autres comportent des recommandations.