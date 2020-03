Un avion prend feu à l'aéroport de Manille, un Canadien parmi les victimes

Dante Diosina JR/Anadolu Agency via Getty Images

MANILLE, Philippines — Un avion transportant huit personnes a pris feu lors du décollage à l’aéroport de Manille, dimanche, tuant toutes les personnes à bord, dont un Canadien et un Américain.

L’avion de type Westwind 24 comptait deux passagers à bord et six membres d’équipage philippins. Il avait été déployé pour une mission médicale dans le but de transporter un patient à Tokyo, a indiqué le directeur général de l’aéroport de Manille, Ed Monreal, lors d’une conférence de presse.

L’appareil s’est enflammé au bout de la piste et aucun des passagers a survécu, a-t-il ajouté. Des camions de pompier et du personnel d’urgence se sont vite rendus sur les lieux de l’incident et ont tenté de combattre le brasier.

«Malheureusement, personne n’a survécu», a déclaré M. Monreal.

Affaires mondiales Canada a affirmé que le gouvernement fédéral offrait son service consulaire à la famille de la victime canadienne.

«Nos pensées sont avec la famille et les proches du Canadien qui a péri dans un accident d’avion aux Philippines, a dit la porte-parole Anabel Lindblad. Nous leur offrons nos plus sincères condoléances.»

Le directeur général de l’aéroport a refusé d’identifier les victimes puisque toutes les familles n’avaient pas encore été informées. Il a ajouté que certains détails entourant le vol et les passagers demeuraient incertains.