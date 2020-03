L'avion affrété par Ottawa pour ramener des Canadiens du Maroc affiche complet

Jaroslaw Kilian via Getty Images

OTTAWA — Le vol d’Air Canada qui décollait samedi du Maroc pour rapatrier des Canadiens affiche complet. C’est ce qu’a indiqué sur son compte Twitter l’ambassadrice du Canada au Maroc, Nell Stewart.

«Malheureusement il ne reste plus de places sur le vol d’Air Canada. Nous continuerons d’afficher toutes nouvelles d’autres options», a-t-elle écrit samedi matin.

Ottawa a retenu un gros-porteur d’une capacité de 450 places pour assurer ce vol Casablanca-Montréal.

En milieu d’avant-midi, heure de Montréal, l’ambassadrice redirigeait les Canadiens vers Marrakech et un comptoir de la Royal Air Maroc.

«Il reste des places sur le vol TUI (...) de Londres à Marrakech», a-t-elle écrit à nouveau sur son compte Twitter.

Frontière canado-américaine fermée

Depuis la première heure samedi, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, on ne laisse plus passer que ceux qui se déplacent pour des voyages essentiels.

Le Canada est donc dorénavant bouclé à tous les étrangers, à part les travailleurs étrangers temporaires qui ont des visas, y compris les travailleurs agricoles saisonniers. Les étudiants étrangers qui, aussi, ont en main des visas peuvent continuer à entrer au Canada.

Et puis, les migrants qui traversaient des États-Unis ailleurs qu’aux postes frontaliers, comme par le chemin Roxham, sont dorénavant renvoyés aux États-Unis. Cette décision a été rapidement dénoncée par Amnistie internationale. Ceci «sert simplement à alimenter davantage (...) le racisme», selon le secrétaire général de l’organisme, Alex Neve.

Nombre de cas

Au Canada, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus a dépassé les mille.

Samedi matin, l’Ontario a annoncé qu’il en était à 377 cas, dont deux morts.

Les données ailleurs au pays datent de vendredi.

Il y a maintenant au Québec au moins 139 cas, en comptant un décès.

La Colombie-Britannique a rapporté 77 nouveaux cas de la COVID-19, vendredi soir, ce qui a porté le bilan à 348 cas dans la province.