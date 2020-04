Le fabricant de Lysol rappelle de ne pas s'injecter de désinfectant

M. Trump a souvent évoqué des possibilités de nouveaux traitements et proposé des délais optimistes pour le développement d’un vaccin alors qu’il encourage les États à rouvrir leurs économies.

Soleil et humidité à l’étude

Jeudi, la Maison-Blanche a également présenté des recherches ”émergentes” sur les avantages de la lumière du soleil et de l’humidité pour réduire la menace du coronavirus.

Des études antérieures n’ont pas trouvé de preuves que les températures plus chaudes et l’humidité plus élevée du printemps et de l’été aideront à freiner la propagation du virus.

Mais William Bryan, du Département de la sécurité intérieure, a déclaré lors d’un point de presse à la Maison-Blanche, jeudi, que des “résultats émergents” venant de nouvelles recherches suggèrent que la lumière du soleil a un effet puissant pour tuer le virus sur les surfaces et dans l’air. Il a ajouté que les scientifiques ont vu un effet similaire avec des températures et un taux d’humidité plus élevés. Un laboratoire du Maryland effectue des tests sur le virus depuis février, a dit M. Bryan.