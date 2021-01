En effet, dans l’histoire des États-Unis, trois présidents sortants ont boycotté «l’Inauguration Day» du président nouvellement élu: John Adams en 1801, John Quincy Adams en 1829 et Andrew Johnson en 1869.

Bettmann via Getty Images Avant Trump, ces présidents américains qui ont refusé d'assister à l'investiture de leur successeur (Par Bettmann via Getty Images. Portait de John Adams (1735-1826), second Président des États-Unis)