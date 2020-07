Une autre vague de chaleur s'installe dans le sud du Québec en fin de semaine

MONTRÉAL — Une autre vague de chaleur s’installe au Québec en fin de semaine.

Environnement Canada a émis plusieurs alertes de chaleur, particulièrement pour les régions au sud de la province.

La masse d’air chaud et humide qui s’installe graduellement sur le sud du Québec entraînera donc des températures maximales autour de 30 degrés Celsius samedi, dimanche et lundi. Le temps sera particulièrement humide dimanche et lundi puisque les valeurs d’humidex varieront entre 38 et 40, selon Environnement Canada.

Les nuits seront également chaudes avec des minimums autour de 21 ou 22 degrés.

Ce n’est que mardi que le passage d’un front froid apportera un certain répit.

Évidemment, il faut boire beaucoup d’eau, avant même de ressentir la soif, et rester au frais le plus possible, pour éviter d’être incommodé par la chaleur.

En temps de canicule, il ne faut surtout pas laisser des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.

Cette vague de chaleur touchera aussi le sud du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, avec des températures maximales d’environ 30 degrés Celsius de jour, avec 36 ou 37 degrés ressentis avec le facteur humidex, et des minimums de 18 à 20 degrés Celsius la nuit.