Un autre Maxime Bernier se présente en Beauce pour le Parti Rhinocéros

«Puisque qu’il y a beaucoup de Beaucerons qui veulent voter pour Maxime Bernier, et aussi voter Rhinocéros, je leur offre une option pour qu’ils puissent voter Rhino et Bernier», a dit le chef Rhino Sébastien CoRhino, selon le site d’information locale Beauce média.

D’ailleurs, le candidat a trouvé son slogan de campagne: «Prends pas de chance, vote pour les deux!»

Celui qui est déjà surnommé «Maxime Rhino Bernier» a aussi fait sa première promesse électorale loufoque.

«J’adore la Beauce. C’est un peuple de travailleurs, d’entrepreneurs, des gens qui démarrent plein de petites entreprises locales. C’est un modèle pour le Canada, et je veux exporter des Beaucerons partout au Canada pour ouvrir pleins de petites Beauce!» a-t-il déclaré, selon Beauce média.

Le parti insolite dévoilait également son programme pour la prochaine campagne électorale, aujourd’hui. Il propose notamment la vasectomie pour tous les hommes âgés de 16 ans et plus (pour des raisons environnementales) et de raccourcir l’hiver en enlevant quelques jours aux mois de décembre et de janvier.

Le Parti Rhinocéros, roi de l’absurde, a été créé par l’écrivain Jacques Ferron en 1963. Il n’a jamais réussi à faire élire un député.