La pandémie incite les Québécois à l'autosuffisance

Tetyana Linnik via Getty Images

Tetyana Linnik via Getty Images

La pandémie de coronavirus et les mesures de confinement qui en découlent semblent susciter chez les Québécois un nouvel intérêt pour l’autosuffisance, notamment quand vient le temps de se nourrir.

“Définitivement, a ainsi dit Erik Young, de la compagnie Poules en folie. On a noté qu’il y a des gens qui s’intéressent aux poules, qui ne connaissent absolument rien, qui n’ont jamais eu l’intention (d’avoir des poules), et qui juste à cause de cette crise-là, cherchent à avoir de l’information.”