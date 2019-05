Ottawa annonce sa contribution pour le prolongement de l'autoroute 19

MONTRÉAL — Ottawa a annoncé lundi, en l’absence de tout représentant du gouvernement québécois, une contribution de 345 millions $ pour la réalisation de trois projets routiers sur la Rive-Nord de l’île de Montréal.

Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, a ainsi annoncé que le gouvernement fédéral versera plus de 260,4 millions $ pour prolonger l’autoroute 19 vers la Rive-Nord. Ce prolongement permettra de faire la jonction entre les autoroutes est-ouest 440, au centre de Laval, et 640, à Bois-des-Filion.

On prévoit de construire une nouvelle chaussée à trois voies par direction, dont une voie dans chaque direction réservée aux autobus, au covoiturage et aux véhicules électriques. Le projet comprend aussi quatre échangeurs, un stationnement incitatif et un terminus d’autobus.

Ottawa annonce par ailleurs un investissement de plus de 78,8 millions $ pour remplacer le tablier du pont Pie-IX, qui relie Montréal à Laval par la route 125. On prévoit du même coup agrandir le trottoir à l’ouest et aménager une nouvelle «piste polyvalente pour piétons et cyclistes» à l’est.

Parallèlement, le gouvernement fédéral annonce une contribution de plus de 6,1 millions $ pour la construction sur ce pont Pie-IX d’une voie réservée dédiée au service rapide par bus (SRB) Pie-IX, qui est toujours en implantation à Montréal. Ce SRB doit relier le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la station de métro Pie-IX, dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

«Ces travaux amélioreront grandement la fluidité de la circulation pour tous les utilisateurs, qu’ils soient usagers du transport en commun, automobilistes, cyclistes ou piétons», a soutenu le ministre Champagne dans un communiqué.

Ottawa précise que «le gouvernement du Québec fournira prochainement les détails de son financement» dans le cadre de ces projets d’infrastructures.