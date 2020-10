Les autorités américaines se préparent contre des actes violents à l'élection

La police fédérale (FBI) et des responsables locaux dans de nombreux États ont mené des exercices, dont certains fondés sur les pires scénarios. Ils ont mis en place des centres de commandement pour améliorer la coordination contre la violence et l’intimidation. Des avertissements publics ont été lancés soulignant que tout crime contre le caractère sacré du vote du 3 novembre ne serait pas toléré.

Les autorités américaines, tant à l’échelle fédérale que locale, se préparent plus qu’à l’accoutumée à la possibilité de devoir faire face à de l’agitation près des lieux de votation le jour du scrutin.

Ces efforts sont davantage tournés vers la population que lors des élections précédentes en raison des craintes grandissantes quant

à la possibilité d’affrontements violents dans les villes américaines. Les autorités disent n’avoir reçu aucune information ou menace précise à ce sujet, mais elles se préparent à une multitude de scénarios différents qui pourraient se produire.

Les tensions sont particulièrement fortes étant donné la polarisation politique accrue dans la foulée des manifestations de masse contre l’injustice raciale. Les ventes d’armes à feu sont en hausse. Six hommes viennent d’être arrêtés et accusés d’avoir conspiré pour enlever la gouverneure démocrate du Michigan Gretchen Whitmer.

Depuis plusieurs mois, Donald Trump laisse entendre sans preuve que l’élection pourrait être truquée. Son appel aux partisans “d’aller dans les urnes et de surveiller [le vote] très attentivement” a fait craindre aux responsables électoraux que des “contrôleurs” non officiels ou autoproclamés puissent provoquer le chaos et des conflits dans des bureaux de vote.

Climat tendu

Un responsable du FBI a reconnu que la police fédérale tenait compte du climat actuel en vue de se préparer à assurer la sécurité à l’occasion du scrutin. Le FBI se dit prêt à collaborer avec d’autres agences pour protéger le système électoral.

Jusqu’à présent, les experts qui étudient l’extrémisme disent n’avoir vu aucune discussion ouverte sur les réseaux sociaux incitant à avoir recours à la violence ou à s’ingérer dans le processus.

Megan Squire, professeure à l’université d’Elon, dit que des extrémistes de droite semblent se préparer à quelque chose, sans donner de précisions. “Ils attendent quelque chose, mentionne-t-elle. C’est comme une sorte de sensation frémissante.”