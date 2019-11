Les Autochtones ont du mal à se nourrir convenablement, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude sur la nutrition des Autochtones a révélé des taux d’obésité et de diabète nettement supérieurs à ceux de la population canadienne en général.

L’étude nationale, qui porte sur une dizaine d’années, révèle également que près de la moitié des familles autochtones ont du mal à se nourrir suffisamment.

L’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières Nations a permis à 92 communautés de tout le Canada de colliger des informations sur l’utilisation des aliments traditionnels et achetés en magasin, la sécurité alimentaire, les valeurs nutritives et les contaminants environnementaux dans les aliments traditionnels, ainsi que les métaux lourds et les produits pharmaceutiques dans les eaux de boisson et de surface.

Le rapport final conclut que les communautés autochtones doivent lutter contre l’insécurité alimentaire, un problème de tous les instants qui a des conséquences dramatiques sur la santé. Inversement, l’étude révèle qu’en présence d’aliments traditionnels, les besoins en nutriments et la qualité de l’alimentation s’améliorent. Cependant, plus de la moitié des adultes autochtones affirment que l’accès aux aliments traditionnels a été entravé par les activités de l’industrie et le changement climatique.