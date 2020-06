Les Autochtones nord-américains luttent aussi pour obtenir plus de justice

THE CANADIAN PRESS/Stephen MacGillivray

Au Canada, plus qu'aux États-Unis, l'indignation populaire s'est aussi concentrée sur les tensions entre la police et les membres des Premières Nations.

WASHINGTON — Les peuples autochtones manifestent leur solidarité avec la communauté noire au Canada et aux États-Unis, alors que les demandes généralisées de changement social se répandent à travers le monde. Mais ces communautés soutiennent aussi le mouvement «Black Lives Matter» pour faire avancer leur propre lutte, qui passe souvent sous le radar.

Les deux pays sont submergés par un raz de marée de colère publique contre le racisme systémique et la brutalité policière. Mais au Canada, plus qu’aux États-Unis, l’indignation populaire s’est aussi concentrée sur les tensions entre la police et les membres des Premières Nations.

Cela illustre de manière saisissante la façon dont les enjeux autochtones sont perçus de part et d’autre de la frontière canado-américaine. Au Canada, ils se retrouvent au cœur des débats sur le racisme systémique, la brutalité policière et la justice sociale, tandis qu’ils passent pratiquement inaperçus aux États-Unis.

«Ce que l’on observe au Canada, avec le niveau disproportionné d’inconduite policière à l’égard des Autochtones, se produit également aux États-Unis», relève Circe Sturm, professeur d’anthropologie à l’Université du Texas à Austin et spécialiste des questions autochtones.

Lors du recensement américain de 2010, près de 2,9 millions de personnes se sont identifiées comme autochtones, ce qui représente environ 1,6 % de la population. À titre comparatif, on recense environ 47,4 millions de personnes noires à travers les États-Unis, soit 13% de la population totale.

Et les recherches montrent que les Autochtones sont encore plus susceptibles que les Afro-Américains d’être tués par les forces de l’ordre, ce qui en fait le groupe démographique le plus vulnérable en matière de violence policière au pays, souligne Circe Sturm.