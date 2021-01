Éclosions de COVID-19 chez les Autochtones itinérants à Montréal

MONTRÉAL — Quelques organismes sociaux de Montréal se mobilisent pour répondre à une importante éclosion de COVID-19 qu’ils ont perçue auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance chronique.

Environ 80 % de ces personnes ayant subi un dépistage ont un diagnostic positif au coronavirus, selon un communiqué conjoint publié jeudi par ces organismes.

Parmi les solutions mises en place, il y a eu une réorganisation des locaux de l’ancien hôpital Royal Victoria en une zone rouge pouvant accueillir 61 personnes qui inclut une gestion de consommation d’alcool.

De plus, 12 places ont été aménagées en zone orange pour les personnes en attente de résultats et 14 autres places en zone jaune pour celles devant être isolées à la suite d’un contact étroit.

D’autre part, le réseau de la santé a proposé des services cliniques adaptés aux besoins, en particulier pour les Autochtones éprouvant des dépendances à l’alcool. Un espace de confinement adapté à leurs besoins et où ils peuvent repérer des visages qui leur sont familiers a été ouvert.

Les organismes s’efforcent aussi d’offrir du soutien infirmier et médical fourni par le réseau de la santé, de même que du soutien psychosocial, des repas et des activités pour les résidents.

Des partenaires ont dit être prêts à fournir aux organismes leur expertise et agir à titre de formatrices en matière de réalités autochtones.

Les organismes qui pilotent ces initiatives sont la Mission Old Brewery, Projets Autochtones du Québec (PAQ) et le RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal, avec l’appui du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

Une amnistie pour le couvre-feu réclamée

Par ailleurs, les organismes oeuvrant auprès des personnes itinérantes réclament une amnistie pour celles-ci et pour les travailleurs qui leur viennent à la suite de l’imposition d’un couvre-feu.

“On est tout à fait à l’aise et on comprend l’obligation de resserrer les règles pour monsieur et madame tout-le-monde, dont certains sont peut-être un peu plus ‘tannés’ que d’autres d’être confinés à la maison. Notre préoccupation, c’est pour les personnes dont la rue est la maison”, explique Annie Savage, directrice du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).

Certes, certains itinérants trouveront refuge dans des endroits prévus à cette fin, mais il y en a toujours un certain nombre qui ne le font pas et cherchent à se blottir dans des recoins de l’espace public où se dégage un peu de chaleur.

Une judiciarisation de leur situation par une intervention policière n’aiderait personne, fait valoir Mme Savage.

Du même souffle, le RAPSIM demande un sauf-conduit pour les personnes qui interviennent auprès de cette clientèle.

“On a beaucoup de membres dont les équipes de travail commencent à 18h00, 19h00, 20h00 et qui vont jusqu’à une heure du matin”, souligne Annie Savage.

“Il faut absolument laisser les équipes faire leur travail et, pour ça, il va falloir qu’il y ait un message clair de tolérance. (...) On souhaite qu’il y ait des outils mis en place dès maintenant pour s’assurer qu’elles vont pouvoir faire leur travail adéquatement, sans l’intervention des policiers.”