Les Autochtones n'ont pas trop le coeur à la fête du Canada

VANCOUVER — Jess Housty ne se souvient pas d’avoir célébré la fête du Canada dans sa communauté de la première nation d’Heiltsuk, sur la côte de la Colombie-Britannique.

Mme Housty vit à Bella Bella, où la nation Heiltsuk est connue pour ses efforts de conservation et de protection de la forêt pluviale Great Bear. «Je me souviens de nombreuses célébrations, ici — notre communauté aime se réunir et célébrer —, mais je ne me souviens pas avoir déjà vu cette communauté célébrer la fête du Canada», avoue-t-elle.

Or, la fête du Canada tombe cette année au moment où les Autochtones accueillent avec douleur les récits de confrontations brutales avec la police, ainsi que des accusations de racisme systémique dans le réseau de la santé en Colombie-Britannique.

Mary Ellen Turpel-Lafond, directrice du Centre d’histoire et de dialogue sur les pensionnats autochtones à l’Université de la Colombie-Britannique, a été nommée par le gouvernement provincial pour enquêter sur les accusations selon lesquelles certains employés de salles d’urgence pariaient sur le taux d’alcoolémie des patients autochtones. Pour Mme Turpel-Lafond, les célébrations comme la fête du Canada, la fête de la Reine ou la Saint-Jean-Baptiste sont des symboles du colonialisme.

La fête du Canada survient également après les récentes manifestations contre les oléoducs et celles du mouvement «Black Lives Matter», ce qui ajoute à la complexité de la célébration nationale, a-t-elle déclaré. «Il s’agit d’une fête du Canada sans précédent depuis un certain temps», estime Mme Turpel-Lafond, qui est également professeure de droit à UBC. «Sommes-nous la société juste et respectueuse des droits que nous croyons être — et que nous devons être?»