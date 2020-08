Découvrez les puissantes premières images d'«Autiste, maintenant majeur»

Moi & Cie dévoile, ce lundi 24 août, la bande-annonce de la docusérie Autiste, maintenant majeur, la suite évidemment très attendue de la série Autiste, bientôt majeur, qui avait connu un énorme succès lors de sa diffusion l’automne dernier.

Cette nouvelle saison lèvera le voile sur la réalité des personnes autistes lorsque celles-ci atteignent la majorité, sur les nouveaux défis et les nombreux apprentissages qu’implique ce passage à l’âge adulte.

Nous accompagnerons de nouveau Mathis, Benjamin, Éliott, Maëlle, Raphël, Malika et Laurent, mais aussi de nouveaux venus un peu plus âgés, Charles-Antoine (38 ans) et Élie (22 ans), qui témoigneront de ce quotidien avec lequel ils composent depuis plusieurs années.

Dans ces premières images, Charles Lafortune fait de nouveau part de sa surprise quant à la façon dont le projet a su rejoindre autant de téléspectateurs aussi rapidement, tandis que Sophie Prégent ne cache pas sa satisfaction que la série ait pu faire oeuvre utile.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Québec a annoncé une aide de 126 millions de dollars sur 5 ans pour les parents d’un enfant handicapé devenu majeur requérant des soins exceptionnels, ainsi que 250 millions de dollars pour la mise en place de nouveaux modèles d’hébergement pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, ou un trouble du spectre de l’autisme.

«J’ai voulu faire une deuxième saison, car il y a plein de situations différentes qu’on n’a pas pu mettre dans la première. Il y a des autistes beaucoup plus vieux. Qu’est-ce qui arrive quand tu as 30 ans, que tu es autiste et que tes parents ne peuvent plus s’occuper de toi» souligne également Charles Lafortune.

Cliquez ici pour découvrir les premières images de cette nouvelle saison, qui s’annonce d’ores et déjà des plus émouvantes.

Autiste, maintenant majeur sera diffusée le mercredi à 19h30 à compter du 23 septembre, sur les ondes de Moi & Cie.