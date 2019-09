«Autiste, bientôt majeur»: Charles Lafortune partage un message essentiel

La nouvelle série documentaire Autiste, bientôt majeur a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières semaines, et ce, pour les bonnes raisons. Charles Lafortune a partagé ce week-end un des nombreux messages qu’il a reçus pour témoigner de l’impact positif de la production , dans laquelle il apparaît aux côtés de sa conjointe Sophie Prégent et de leur fils Mathis.



Charles Lafortune a d’ailleurs dit recevoir beaucoup de messages «de compassion, d’encouragements, de partages et de témoignages» en lien avec la série, qui explore la réalité de jeunes autistes s’approchant de plus en plus de l’âge adulte, et des défis auxquels ces derniers et leur famille doivent faire face.

«Il y a un immense vacuum. Il n’y a pas de service, très peu de soutien de la part du gouvernement. Il faut aller le chercher, et ça peut être long. Il y a des listes d’attente infinies», avait notamment expliqué Sophie Prégent lors de son passage à l’émission Bonsoir bonsoir!, en mai dernier.

Autiste, bientôt majeur est diffusée les mercredis à 19h30, sur les ondes de Moi et Cie.