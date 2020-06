L'auteur de «L'ombre du vent», Carlos Ruiz Zafon, s'éteint à 55 ans

Leonardo Cendamo via Getty Images

MADRID — Carlos Ruiz Zafon, l’auteur de «L’ombre du vent» et l’un des écrivains espagnols les plus populaires de l’histoire, s’est éteint à l’âge de 55 ans.

Son éditeur espagnol, Planeta, a indiqué dans un communiqué diffusé vendredi que Carlos Ruiz Zafon est décédé à Los Angeles. Il n’a pas précisé la cause du décès, mais l’auteur souffrait d’un cancer.

Son éditeur a publié un gazouillis dans lequel figurait une citation de «L’ombre du vent», qui a permis à Carlos Ruiz Zafon d’accéder à la renommée internationale: «Chaque livre, chaque tome que tu vois, a une âme. L’âme de celui qui l’a écrit, et l’âme de ceux qui l’ont lu et ont vécu et ont rêvé avec lui».

Né à Barcelone en 1964, Carlos Ruiz Zafon a d’abord travaillé en publicité avant de devenir écrivain à temps plein.

Il s’était fait remarquer au début des années 1990 avec la publication du premier tome de la «Trilogie de la brume», laquelle comprenait «Le Prince de la brume», un roman destiné aux jeunes adultes.

«L’ombre du vent», un roman à suspense publié en 2001, est le premier de sa série «Le Cimetière des livres oubliés».

Ce roman, dont la toile de fond est Barcelone, raconte l’épopée d’un auteur mystérieux, qui jongle avec la réalité, les éléments fantastiques et l’amour. Il est rapidement devenu un incontournable de la littérature espagnole. «Le jeu de l’ange» a également connu un succès monstre.

Ses oeuvres ont été traduites en plus de 50 langues, selon Planeta, et il a décroché de nombreux prix littéraires.