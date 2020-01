Feux de forêt: des milliers d'Australiens fuient des villes

Les habitants et les vacanciers se trouvant dans deux zones situées à l’intérieur des terres, notamment des les touristiques Snowy Mountains, entre Canberra et Sydney, ont été incités à partir.

Des navires et avions militaires ont été déployés, ainsi que des personnels d’urgence, pour convoyer de l’aide humanitaire et évaluer les dégâts dans les régions les plus isolées.

Plus de 400 maisons ont été détruites ces derniers jours, un nombre qui devrait s’accroître au fur et à mesure que les pompiers atteignent les hameaux les plus retirés.

De longues files de voitures s’étendaient jeudi sur des kilomètres de routes menant vers Sydney et Canberra. Une conductrice a affirmé à l’AFP avoir mis plus de 3 heures pour parcourir seulement 50 kilomètres.

Jusqu’à 4000 personnes devraient être évacuées dans un premier temps. Ces opérations pourraient durer plusieurs semaines, selon des responsables.

Le commandant Doug Laidlaw, de la force de lutte contre les incendies dans l’Etat de Victoria, a indiqué que les premières personnes devraient arriver sur les navires vendredi matin. Les enfants, les malades et les personnes âgés sont prioritaires.

Depuis le début de la saison des incendies, plus de 1300 maisons ont été réduites en cendres et 5,5 millions d’hectares sont partis en fumée, soit une zone plus vaste qu’un pays comme le Danemark ou les Pays-Bas.

Cette crise sans précédent a donné lieu à des manifestations pour demander au gouvernement de prendre immédiatement des mesures contre le réchauffement climatique qui serait, selon des scientifiques, à l’origine de ces feux plus précoces, plus longs et plus violents que jamais.

Le premier ministre Scott Morrison, qui a renouvelé son soutien à la lucrative mais très polluante industrie du charbon australienne, est très critiqué.

Jeudi, il a donné sa première conférence de presse depuis ce regain des incendies et défendu sa politique en matière de changement climatique, qu’il a qualifiée de “sensée”.