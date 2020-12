Meurtre de la petite Rosalie: «j'étais désespérée et je ne savais plus quoi faire»

Elle a affirmé qu’à l’époque, elle «était sous mandat d’arrestation» en raison d’une accusation de violence conjugale et vivait de l’aide sociale chez sa mère, et parfois dans un autre domicile.

«Je me suis cogné la tête dans ma cellule la journée que j’ai été arrêtée après la mort de Rosalie, certains souvenirs sont disparus, à cause du choc aussi», a-t-elle expliqué.

C’est ce qu’elle a notamment raconté dans un témoignage qui a duré plus d’une heure et demie. La coroner Géhane Kamel préside cette enquête qui vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès de l’enfant, à identifier les facteurs contributifs et à formuler au besoin des recommandations.

Au moment où Audrey Gagnon a assassiné sa petite fille, elle vivait dans un «squat insalubre», elle était «désespérée», n’avait nulle part où aller et quelques heures avant le meurtre, elle n’avait plus «d’argent pour nourrir sa fille».

Le 12 avril 2018, Audrey Gagnon se souvient «d’avoir laissé sa fille dans son berceau» et d’être sortie du centre «avec le moniteur pour bébé» qui lui permettait d’entendre son enfant à l’intérieur.

Mais le 12 avril, les discussions avec l’intervenante du centre qui lui souligne son inconduite tournent au vinaigre.

Audrey Gagnon a avoué avoir menti à l’intervenante ce soir-là, car, a-t-elle raconté, «j’avais peur de perdre ma fille et qu’il lui arrive la même chose que j’ai vécue dans les centres d’accueil dans ma jeunesse».

Dans un témoignage livré lundi, l’intervenante avait affirmé qu’Audrey Gagnon l’avait menacée de mort.

La mère de l’enfant a affirmé qu’elle ne se souvenait pas vraiment de la journée du 12 avril, mais qu’elle se souvient très bien de ne pas avoir menacé l’intervenante.

«Je me souviens très bien que je n’ai pas menacé de les tuer», a-t-elle dit à propos de l’intervenante et de la directrice de la Maison Marie-Rollet, avant d’ajouter «je n’aurais jamais fait ça», précisant qu’elle ne se souvenait pas des mots qu’elle avait utilisés ce soir-là.

Audrey Gagnon a affirmé qu’elle se souvient, après s’être fait montrer la porte du centre, d’avoir «protesté» parce qu’elle n’avait «nulle part où aller».

Elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas retourner chez sa mère parce que «la DPJ m’avait dit que j’allais perdre la garde de mon enfant, car ce n’était pas un endroit sécuritaire».

La jeune femme a raconté avoir marché quatre heures sous la pluie avec son enfant après l’altercation du 12 avril 2018 pour se réfugier chez un ami et tenté de trouver un autre endroit où se loger.

«J’ai téléphoné partout, j’ai appelé toutes les ressources possibles, il n’y avait aucun endroit pour m’accueillir», a-t-elle expliqué avant d’ajouter qu’elle se souvenait d’avoir contacté le centre YWCA qui aurait peut-être pu l’héberger temporairement, mais «finalement, je n’avais plus de minute dans mon cellulaire, alors j’ai lancé mon cell dans le mur et il a brisé, alors je ne pouvais plus appeler nulle part».

Elle a expliqué que l’appartement de son ami, qui est devenu son copain dans les jours suivants, était une sorte de «squat» insalubre, «dangereux» pour son enfant.

«Pot», alcool, dépression et anxiété

À l’époque, dans les jours qui ont précédé l’assassinat de l’enfant, la petite Rosalie était «déboussolée» et elle «pleurait sans cesse», toujours selon son témoignage.

Audrey Gagnon a raconté avoir consommé «du pot» et «beaucoup d’alcool» au cours de la semaine qu’elle a passé dans le «squat».

«J’étais désespérée et je ne savais plus quoi faire», a-t-elle déclaré.

La femme de 25 ans a également indiqué que son enfant avait été blessé lors du séjour chez son nouveau copain. «Ma fille avait eu un coup à la tête et je ne suis pas responsable», a-t-elle mentionné sans donner plus de précision.

Elle a affirmé avoir eu une conversation avec une intervenante de la DPJ le 13 avril ou le 16 avril. Elle ne se souvient plus si elle a utilisé son téléphone cellulaire, qu’elle dit avoir brisé le 13 avril, ou le téléphone de son ami lors de cette conversation.

Audrey Gagnon soutient que cette conversation était très brève et n’a duré que quelques minutes et qu’elle n’a pas tenté de rappeler la DPJ après cet appel, car «j’avais peur de me faire enlever ma fille, parce que j’ai vécu des abus dans ma jeunesse dans des familles d’accueil».

La journée de la mort de Rosalie, Audrey Gagnon a mentionné qu’elle était «extrêmement dépressive, anxieuse, désespérée», et qu’elle n’avait plus d’argent.

Lors de cette audience, aucune question n’a été posée concernant le moment où la petite Rosalie a été tuée et la coroner a rappelé que la façon dont l’enfant a été tuée ne faisait pas partie des objectifs de cette enquête.

Audrey Gagnon, ou son avocat, devrait témoigner à nouveau vendredi, jour dédié aux recommandations afin d’éviter que de tels drames se reproduisent.

Autre témoignage

La directrice de la Maison du cœur pour femmes a raconté que le 12 avril 2018, Audrey Gagnon avait communiqué avec la maison d’hébergement qu’elle dirige parce qu’elle se cherchait un endroit où se loger.

Elle a mentionné que les employées de la maison ont tenté d’aider Audrey Gagnon, mais que celle-ci était «brusque», agressive et ne répondait pas aux questions qu’on lui posait.

Audrey Gagnon aurait «raccroché la ligne au nez» d’une intervenante, sans laisser de contact.

Meurtre de l’enfant

La jeune mère s’est reconnue coupable, au printemps dernier, du meurtre non prémédité de la petite Rosalie.

La fillette a reçu 32 coups de couteau: 26 dans le dos, cinq à la tête et une au pouce. Elle est morte d’un traumatisme à la tête et au tronc, selon le pathologiste.

Des enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont relaté, plus tôt cette semaine, le détail de leur enquête à la coroner.

Tout a commencé quand une dame a retrouvé une poussette abandonnée dans un parc. Elle a appelé le 911, déclenchant ainsi un déploiement policier.

Un sac à main retrouvé plus loin contenait un téléphone cellulaire brisé. Les policiers ont été capables le jour même d’extraire les contacts d’Audrey Gagnon, ce qui les mènera au logement de son ami de cœur de l’époque, puis à elle.

La jeune femme déclare d’abord aux policiers que Rosalie est chez son oncle. Mais comme les policiers l’avaient déjà contacté, Audrey Gagnon est mise en état d’arrestation.

Elle leur dit alors ne pas se souvenir où elle a laissé sa fille.

Avec eux, elle refait ses pas dans le parc et dit avoir placé Rosalie sur un bac de recyclage pour la pousser, car elle commençait à être lourde. Ils retrouvent finalement la fillette morte, tête première dans un bac à déchets, derrière une maison du secteur de Charlesbourg.

Une enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait démontré «qu’une incompréhension du rôle, du mandat et des attentes, entre la DPJ et la maison d’hébergement, a occasionné des problèmes de collaboration et de transmission d’informations essentielles à la protection de cette enfant».