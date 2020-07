Le comédien québécois Aubert Pallascio est décédé dimanche des suites d’un cancer, a confirmé sa soeur, Marcelle Pallascio, par l’entremise de sa page Facebook. Il était âgé de 82 ans.

Né à Montréal le 19 août 1937, Aubert Pallascio a connu une longue et fructueuse carrière au théâtre, à la télévision (où il a notamment tenu des rôles dans les séries Terre humaine, Lance et compte, Scoop, Montréal, ville ouverte, Omertà II, Providence, C.A. et Unité 9) et en tant que doubleur (ayant prêté sa voix à l’acteur américain Morgan Freeman pendant plus d’une décennie).

«Comédien formé au Conservatoire d’art dramatique de Paris, il était connu dans le monde du théâtre, de la télévision, du cinéma et du doublage. Pendant plus de 60 ans il a joué dans les divers théâtres privés et institutionnels tels que le Théâtre du Nouveau-Monde, le Théâtre du Rideau-Vert, le Théâtre Denise-Pelletier, Le Trident, la Compagnie Jean-Duceppe pour ne nommer que ceux-là», a relaté Marcelle Pallascio.