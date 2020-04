Au concert de Lady Gaga, Beyoncé dénonce la surmortalité des Afro-Américains

Un évènement historique qui a rassemblé des dizaines de stars pour un concert de près de 8 heures. Objectif du «One World: Together At Home», organisé par Lady Gaga dans la nuit de samedi à dimanche: récolter de l’argent pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus.

Beyoncé shares a message to all essential workers. #TogetherAtHome #GlobalCitizens pic.twitter.com/1d4QqOG9bZ

Tout en remerciant les soignants ainsi que les travailleurs en première ligne, comme ceux de l’industrie alimentaire, Beyoncé a ainsi rappelé qu’à Houston, parmi les personnes décédées du nouveau coronavirus plus de la moitié sont des Afro-Américains (57%), alors qu’ils ne représentent que 22,5% de la population de la ville.

Un phénomène qui est très loin d’être limité à Houston, ou même au Texas. À titre d’exemple, dans le comté de Milwaukee, dans le Wisconsin, les Noirs représentent 70 % des décès alors qu’ils ne comptent que pour 26 % dans la population, rappelait Le Monde. Parmi les premières explications avancées, un moindre accès aux soins et plus de comorbidités. «Nous savons, littéralement depuis toujours, que des maladies comme le diabète, l’hypertension, l’obésité et l’asthme affectent de manière disproportionnée les populations minoritaires, en particulier les Afro-Américains», avait même admis le docteur Anthony Fauci, bras droit de Donald Trump dans la lutte contre la pandémie.

