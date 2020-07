Attention aux bars, mais aussi aux fêtes privées, dit Horacio Arruda

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

À la veille des vacances de la construction, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, avertit les Québécois qu’ils ne doivent pas juste se méfier de contracter la COVID-19 dans les bars et qu’ils doivent aussi faire attention aux fêtes privées qui rassemblent beaucoup de personnes.

Les vacances de la construction sont synonymes de déplacements entre les régions, et cela peut être propice à la propagation de la maladie, a-t-il rappelé en conférence de presse mardi à Trois-Rivières.

Et le virus est encore dans la communauté, a-t-il dit: il n’y a qu’à regarder ce qui s’est passé récemment avec les plus jeunes qui ont fréquenté les bars et des fêtes privées.

S’il a été plus question des bars récemment — la Santé publique de Montréal a notamment invité tous ceux qui les ont fréquentés depuis le 1er juillet à se faire dépister et a recensé jusqu’à maintenant une trentaine de personnes infectées ayant fréquenté des bars de la métropole — il ne faut pas oublier que les grands rassemblements à la maison peuvent aussi amplifier le risque.

M. Arruda a rappelé qu’il est interdit d’être plus de 10 personnes à la maison en même temps.