Attentat à la mosquée de Québec: une 3e commémoration à saveur politique

Jacques Boissinot/La Presse canadienne François Legault et Boufeldja Benabdallah.

QUÉBEC — «Ne me dites pas que cette commémoration, ce soir, n’a rien de politique, parce qu’elle l’est.» Avec ces mots, le rappeur Webster venait d’encapsuler la journée de mercredi marquant le troisième anniversaire de l’attentat perpétré contre la grande mosquée de Québec.

Le soir du 29 janvier 2017, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti ont perdu la vie lors de l’attentat. Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et 17 orphelins.

Webster — un artiste et historien de Québec — a livré un discours enflammé, empreint d’amertume, au souper commémoratif organisé par le collectif citoyen «29 janvier, je me souviens» qui a réuni 300 personnes à l’Église Saint-Mathieu.

Mais le premier ministre François Legault n’aura pas entendu une seule des récriminations de Webster sur les politiques identitaires, le racisme décomplexé et les chroniqueurs, «ces marchands de haine», parce qu’il avait déjà quitté la salle.

Il n’aura pas vu, non plus, la foule se lever et applaudir Webster à tout rompre lorsqu’il a demandé si elle allait laisser le gouvernement déterminer ce que les femmes doivent porter.

Il faisait référence à la loi 21 adoptée sous bâillon par le gouvernement Legault le 16 juin dernier. Cette loi interdit le port de signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité, y compris les enseignants.

Et Webster de conclure: «Je suis Québécois, Canadien, Sénégalais, Noir et musulman, je suis le Québec!» Les organisateurs de l’événement avaient expliqué que l’émotion vive ressentie après la tuerie avait maintenant laissé la place à la réflexion.