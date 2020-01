ALICE CHICHE/AFP via Getty Images

QUÉBEC — Trois ans jour pour jour après l’ attentat à la grande mosquée de Québec qui a fait six morts et plusieurs blessés, la communauté musulmane dit vivre encore des moments «extrêmement pénibles» qui sont causés par le gouvernement Legault.

Dans sa lettre, M. Benabdallah avait énuméré les nombreux gestes qu’il considère islamophobes et dont a été victime sa communauté ces dernières années, comme les dépliants haineux distribués aux abords de la mosquée ou la tête de porc déposée à l’entrée de celle-ci. Selon lui, la communauté musulmane est encore et toujours «mal-aimée».

S’il dit trouver les gens «aimables» pour la plupart («Il y a des sourires, il y a des rencontres»), il s’inquiète des contrecoups de la loi 21. «Il y a du recul et ça pousse aussi des gens à nous dire: “Bien, le gouvernement a raison” et puis ça fait un peu d’éloignement.»

⚜️En cette journée de commémoration de l’attentat de la Grande Mosquée de Québec, souvenons-nous avec affection de l'ensemble de nos victimes québécoises, tombées lors de cette nuit tragique du 29 janvier 2017 du fait de la peur et de l'ignorance. #JeMeSouviens #PolQc #assnat pic.twitter.com/JGC6fGvX3Q

Boufeldja Benabdallah reproche en outre au gouvernement du Québec de ne pas promouvoir le dialogue, comme il s’y était pourtant engagé après la fusillade. Il serait «salutaire», d’après lui, d’utiliser «nos impôts» pour poser davantage de gestes d’ouverture.

«Le gouvernement devait faire des actions pour amener la société à débattre des sujets. (...) C’est dans le dialogue qu’on va se comprendre», a-t-il dit. M. Benabdallah a aussi souligné que le CCIQ, théâtre du carnage, sera rénové et «sécurisé» à même des dons privés.

Le soir du 29 janvier 2017, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti ont perdu la vie lors de l’attentat. Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et 17 orphelins.

Le collectif citoyen «29 janvier, je me souviens» organise mercredi un souper commémoratif à l’église Saint-Mathieu dans l’arrondissement de Sainte-Foy. L’événement, qui devrait réunir environ 300 personnes, est gratuit, mais il faudra détenir un billet.

Il sera précédé d’un point de presse et d’une activité portes ouvertes au CCIQ «afin d’échanger, sur le lieu même de l’attentat, autour de toutes les marques et témoignages de solidarité reçus de partout dans le monde», selon les organisateurs.

L’an dernier, la soirée commémorative avait eu lieu à l’Université Laval. En 2018, les activités s’étaient étalées sur quatre jours et avaient culminé par un rassemblement extérieur auquel avaient participé des centaines de personnes, dont tous les chefs des partis politiques fédéraux et provinciaux.

L’auteur de la fusillade, Alexandre Bissonnette, a été condamné le 8 février dernier à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 40 ans pour six chefs de meurtre au premier degré et six autres de tentative de meurtre.