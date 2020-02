J'ai attendu mes 41 ans pour perdre ma virginité, est-ce que j'ai eu tort?

À l’âge de 40 ans, j’avais déjà fréquenté plus d’une centaine d’hommes, tous âgés de quinze ans de moins ou de plus que moi, pour des histoires qui duraient entre un soir et un an.

Si j’ai eu des relations intimes avec une cinquantaine d’entre eux, je n’ai eu de relations sexuelles avec aucun. Je n’attendais pas de me marier et mon abstinence ne répondait pas à une obligation religieuse. Ils m’attiraient, et je fantasmais sur certains. Avec le recul, je pense que les films de Disney, les comédies romantiques et les chansons à l’eau de rose m’avaient conditionnée. Quelle que soit la raison, je savais, au fond de moi, que je voulais faire l’amour avec quelqu’un que j’aimais et avec qui j’avais une relation sérieuse. Simplement, cette relation ne s’est jamais présentée.

En 2013, j’ai écrit un article intitulé Does My Virginity Have a Shelf Life? [“Ma virginité a-t-elle une durée de vie limitée?”] pour le New York Times et ça a changé ma vie. Outre les 600 commentaires reçus en 24 heures, l’article a été l’un des dix articles les plus partagés en une semaine. Féministes et misogynes ont conspué ma décision d’abstinence, car nous vivons dans une société où ne pas avoir de relations sexuelles empêche de s’accomplir.

J’ai été invitée à parler de ma virginité dans l’émission de Katie Couric qui, pendant une pause publicitaire, s’est tournée vers moi et m’a dit d’un air entendu que j’étais un cas typique du «syndrome de la princesse».

«Vous devriez tout simplement faire l’amour», m’a-t-elle dit.

J’ai eu l’impression de recevoir une fessée… sur le cœur.

La quête

J’ai quitté les studios de NBC avec une mission: ne pas suivre tout de suite les conseils de Katie Couric et chercher à savoir si j’étais complètement déconnectée de la réalité, comme l’avait suggéré la présentatrice préférée des Américains.

J’ai commencé par lire des livres comme The Evolution of Desire, Necessary Losses, Appetites, The Power of Habit et Attached. Bien sûr, j’ai survolé le grand classique Sex and the Single Girl dont l’autrice, Helen Gurley Brown, rédactrice en chef historique de Cosmopolitan, estimait que «si vous n’avez pas de relations sexuelles, vous êtes foutue».

Je me suis mise à la recherche d’un psychologue, je suis allée voir un médium et j’ai parlé à mon médecin de famille. Je voulais savoir si le fait d’avoir écouté mon désir de ne coucher avec personne avant d’être amoureuse et de vivre une relation sérieuse faisait de moi quelqu’un de «malade».

J’ai découvert que la majorité des gens pensaient que mon comportement était démodé. Une amie m’a même demandé ce que j’entendais par «relation sérieuse» puisque, de toute façon, on finissait toutes par se faire larguer.

J’ai envoyé un courriel au Dr Barry Komisaruk, professeur en psychologie à l’Université Rutgers, dans le New Jersey, qui étudie les orgasmes chez des patientes paralysées.

Je lui ai demandé si la science montrait que le cerveau des femmes était stimulé différemment selon le type d’orgasme, car plusieurs personnes m’avaient dit que si j’avais eu des relations buccogénitales ou si je m’étais masturbée, j’avais déjà eu un rapport sexuel.