Attaques à Québec: le suspect de la grande région de Montréal

QUÉBEC - Un homme de 24 ans «de la Rive-Nord de Montréal» est à l’origine des attaques au sabre japonais aux alentours du Château Frontenac, dans le Vieux-Québec, tard samedi, faisant deux morts et cinq blessés.

Le suspect, portant un costume médiéval, avait l’intention de faire le plus de victimes possible, a indiqué dimanche matin le directeur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Robert Pigeon, lors d’une conférence de presse en compagnie de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, du maire de Québec, Régis Labeaume, et du ministre fédéral Jean-Yves Duclos.

«[Le suspect] ne serait associé à aucune association terroriste», a affirmé M. Pigeon, qui a également souligné que les motivations du suspect semblaient personnelles et qu’il choisissait ses victimes au hasard.

«Son geste était prémédité et il souhaitait faire le plus de victimes possible», a-t-il indiqué.

Pour sa part, le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a pu s’empêcher de faire un rapprochement avec la tuerie à la grande mosquée de Québec, survenue le 29 janvier 2017, en affirmant «que c’est quasi impossible de prévoir la folie liée à un problème de santé mentale».

Le fil des événements

Le sanglant parcours de l’homme de 24 ans a débuté vers 22 h 30 samedi aux alentours du Château Frontenac et a pris fin peu avant 1 h, à proximité d’Espace 400e, dans le Vieux-Port. Il était vêtu d’un costume médiéval et portait un sabre japonais.

«Il a été contrôlé et transporté vers un centre hospitalier», a indiqué un porte-parole du SPVQ Étienne Doyon en point de presse au cours de la nuit, sans vouloir en dire davantage sur l’état de santé du suspect.

On ignore également l’état de santé des victimes qui ont subi des blessures variables. Le carnage a commencé vers 22 h 30 et s’est déroulé dans un secteur compris entre le Château Frontenac et la porte Saint-Jean.

Les policiers demandaient aux résidants de la capitale de rester à l’intérieur avec les portes verrouillées au cours de la nuit, tandis que l’enquête se poursuit pour faire la lumière sur ce bain de sang. Dimanche matin, le SPVQ demandait aux citoyens d’éviter le secteur du Vieux-Québec en raison de l’enquête en cours.