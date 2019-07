«Ceci n’est pas seulement à propos du guide alimentaire, c’est à propos de leurs positions sur la science et les faits (...) C’est seulement un autre exemple de ce dont aurait l’air un gouvernement conservateur de Harper ou un gouvernement conservateur de Scheer quand ils ne tiennent pas compte de la science», a accusé la ministre en répétant à plusieurs reprises qu’elle avait été «choquée» par les déclarations du chef conservateur.

«C’est effectivement des mensonges», a-t-elle reproché.

La taxe sur le carbone

Le député conservateur qui lui a offert la réplique a préféré jouer dans un autre registre.

Questionné sur la position de son parti sur le guide alimentaire canadien, Pierre Poilievre a choisi comme arme la taxe sur le carbone.

«La nourriture qui est bonne pour la santé devient de plus en plus chère. Une des raisons pour lesquelles on voit ça, on ne peut pas le nier, c’est la taxe sur le carbone», a argué le député Poilievre. «La taxe sur le carbone s’applique aux camionneurs et aux agriculteurs. Donc, quand on met une taxe sur le carbone, on met une taxe sur le coût de la vie et surtout sur l’épicerie», a-t-il insisté.

Cette taxe, Ottawa l’impose aux provinces qui n’ont pas de plan pour lutter contre les changements climatiques. Le Québec n’y est donc pas soumis.

L’attaque et la réplique de lundi donnent déjà le ton à la campagne électorale qui approche.

M. Butts

On a d’ailleurs annoncé que Gerald Butts reprend du service. Le conseiller de Justin Trudeau qui avait démissionné de son poste au bureau du premier ministre dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin fera partie de l’équipe de campagne du PLC.

C’est cette annonce qui a motivé l’apparition publique du député conservateur lundi.

«L’architecte du scandale SNC est maintenant dans l’équipe», a tonné le député Poilievre.

«Nous sommes très contents que Gerry va faire partie de notre équipe, de notre campagne de 2019. Il nous a aidés énormément durant la campagne de 2015», s’est contenté de rétorquer la ministre Petitpas Taylor. Elle a dit ignorer pour le moment le rôle exact qu’occupera M. Butts dans la prochaine campagne.

