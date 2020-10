Trois personnes ont été tuées, une au moins égorgée, jeudi à Nice, dans le sud-est de la France, lors d’une attaque au couteau dans une église, frappant un autre lieu hautement symbolique, deux semaines après la décapitation de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, près de son école.

La violence de cette nouvelle attaque traitée comme un “acte terroriste” a poussé la France à remonter au niveau maximum son plan de sécurité vigipirate.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé “une attaque terroriste islamiste”. “Nous ne cèderons rien” sur les valeurs françaises, a-t-il ajouté.

Vendredi matin, une femme et un homme ont été tués dans la basilique Notre-Dame au coeur de cette ville de la Côte d’Azur (Riviera française) vers 9h (4h au Québec) et une troisième, une femme grièvement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s’était réfugiée.

Le parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi de l’enquête.

L’agresseur a été blessé lors de l’intervention de la police et transporté à l’hôpital, selon une source policière. Il a crié “Allah Akbar” (“Dieu est le plus grand”, en arabe) en accomplissant son geste et a dit s’appeler “Brahim” et être âgé de “25 ans”, selon une source proche de l’enquête.

Selon le maire de Nice, “une femme a été agressée avec le même mode opératoire que Samuel Paty”, ce professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre en région parisienne par un islamiste russe tchétchène qui a été abattu par la police.