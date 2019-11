Au moins 37 morts dans l'attaque d'un convoi d'une entreprise canadienne au Burkina Faso

Le Burkina Faso est pris depuis près de cinq ans dans une spirale de violences attribuées à des mouvements jihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d’autres au groupe Etat islamique.

Depuis début 2015, les attaques jihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l’est, ont fait près de 649 morts selon un comptage de l’AFP et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l’ONU.

Cinq gendarmes et au moins cinq civils avaient été tués lundi matin lors d’une attaque contre le détachement de gendarmerie de Oursi, localité de la province de l’Oudalan, dans le nord du Burkina, près de la frontière malienne.

