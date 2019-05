Asus présente un portable avec deux écrans 4K

Le géant du marché des portables Asus a profité de l’exposition Computex, qui se déroule cette semaine à Taïwan, pour en mettre plein la vue aux adeptes de nouvelles technologies.

La compagnie a d’abord présenté le ZenBook Pro Duo muni de deux écrans 4K. Le premier est un écran de 15 pouces de 16:9 OLED, qu’on retrouve normalement là où on trouve l’écran sur un portable. Mais Asus y a ajouté ce qu’elle appelle un «ScreenPad Plus» de 32:9, qui prend la moitié de l’espace où on trouve habituellement le clavier du portable.

Pourquoi? On ne sait pas encore à quel point cet écran peut améliorer nos vies à l’ordinateur. Les deux écrans peuvent afficher des programmes totalement différents. C’est donc possible d’afficher Spotify alors que vous êtes en train de taper un texte. Ou écouter un épisode de Friends en codant. Ou encore afficher un clavier et une leçon de piano pour mieux apprendre. Mais il est également possible de l’utiliser comme un prolongement de l’écran principal.

Même si le nouvel écran prend un bon espace qui appartenait auparavant au clavier, celui-ci vient complet avec un pavé tactile qui affiche également les chiffres.

Asus n’a pas dévoilé le prix de cette puissante machine, mais elle devrait arriver sur le marché au troisième trimestre de 2019.