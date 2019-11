Des astuces pour mieux connecter votre PME (et éviter les mauvaises surprises)

Alors que le monde et les technologies évoluent à haute vitesse, votre entreprise se doit de prendre tous les moyens pour faire de même. Afin de pouvoir grandir, évoluer et créer, choisissez soigneusement vos alliés et assurez-vous de vous munir de ce qu’il y a de mieux en frais d’outils de gestion.

Pour ce faire, dressez le bilan des services auxquels vous souscrivez pour vous aider à faciliter la communication à l’intérieur de votre entreprise, et à mieux rejoindre et servir votre clientèle. Sont-ils les mieux adaptés à vos besoins? Êtes-vous muni d’un bon service d’affaires? Quels sont les coûts, les avantages et - point bien important - le soutien offert en cas de pépins? Les tarifs mensuels sont-ils stables et transparents?

En partenariat avec Vidéotron Affaires, voici quelques conseils qui vous permettront de mieux connecter votre entreprise, et surtout d’éviter les mauvaises surprises.

Thomas Barwick via Getty Images

Un service d’affaires et rien d’autre Votre entreprise et vous méritez ce qu’il y a de mieux, il est indispensable d’opter pour un service ciblé pour les entreprises, soit un service d’affaires. Les avantages? Un soutien dédié et personnalisé offert par des conseillers qui comprennent la réalité des entreprises de toutes tailles, et qui sauront vous guider en fonction de vos besoins. Une installation personnalisée effectuée par des techniciens spécialisés en entreprises vous assurera un transfert de services efficace, ainsi que la continuité et la croissance de vos affaires. Des frais fixes, une entente transparente

Lorsque vous trouverez les services pour gérer efficacement votre entreprise, assurez-vous que ceux-ci ne deviendront pas une source de stress vous obligeant à réviser votre budget quelques mois après la signature de l’entente. Si vous optez pour un accord à long terme (36 à 60 mois), vous ne devriez plus avoir à vous soucier de votre facturation durant cette période. Une fois le contrat signé, le tarif de vos services devrait demeurer fixe.

Thomas Barwick via Getty Images