Comment agrandir notre espace de vie sans dépenser un sou

ElenaNichizhenova via Getty Images

Après plus de six semaines de confinement, une envie de faire place nette dans votre intérieur se fait ressentir? Besoin de respirer et de plus d’espace?

Entretien avec Emilie Cerretti, designer et porte-parole de portes & fenêtres ATIS.

Comment agrandir une pièce sans pousser les murs et sans dépenser un sou?

Pour agrandir une pièce sans bouger les murs, voici des astuces imparables:

- Optez pour des couleurs claires qui donnent automatiquement une impression de grandeur à n’importe quelle pièce. Se faire un petit projet peinture est idéal ces temps-ci et peu coûteux!

- Faites entrer la lumière en désencombrant vos fenêtres des rideaux ou stores foncés comme les lattes de bois, les panneaux de tissus et tous les autres objets qui obstruent la lumière. On a particulièrement besoin en ce moment de vitamine D, de lumière, d’oxygène! Ça commence à l’intérieur.

- Misez sur des effets d’optiques comme ajouter un immense miroir déposé au sol qui va assurément faire réfléchir la lumière naturelle.

- Installez des voilages blancs, mur à mur et du plafond au plancher, permet de donner l’impression que la pièce est plus haute et que la fenêtre est beaucoup plus grande.

Emilie Cerretti

Ça a un coût...

- Optez pour du mobilier multifonctions et compact afin de faire paraître la pièce moins encombrée et qui ainsi respire mieux.

- Projet à long terme: changez vos petites fenêtres pour une fenêtre très grande qui peut même aller jusqu’au sol. De grandes fenêtres, ça change complètement l’aspect de la pièce en donnant une immense impression de grandeur.

On trie, mais on jette quoi?

«Le confinement est la période idéale pour faire le ménage qui ne nous tente jamais comme le tri des papiers qui s’accumulent, le tri de nos vêtements, le rangement du garde-manger, du cabanon, du garage... Le but? Se débarrasser de tout ce qui ne nous est plus utile. Il est prouvé qu’un environnement bien classé et organisé apporte un sentiment de légèreté qui a un impact direct sur notre mental.»

Emilie Cerretti

Trouver le point focal de la pièce, cela veut dire quoi?

Le point focal c’est ce qu’on appelle aussi l’élément vedette d’une pièce.

«On retrouve bien souvent dans chacune des pièces un élément “vedette’’ qui est déjà sur place. Ça peut être un foyer, une grande fenêtre qui donne sur le jardin, un mur de briques. Il devient ainsi facile de placer le mobilier vers ces éléments afin de les mettre en valeur. Dans certaine pièce, il n’y en pas alors on en ajoute. On peut penser à un grand miroir par exemple, un tableau ou un lustre. Dans la chambre à coucher, c’est plus facile car la tête de lit est bien souvent le point focal de la pièce.»

Jouer avec l’espace, mais comment?

- Déplacez vos meubles pour redessiner votre espace et essayer d’autres options qui seront peut-être plus avantageuses selon vos habitudes de vie. Si vous êtes du genre à regarder souvent la télévision en famille, un grand divan de type sectionnel et une table basse seront plus appropriés que deux fauteuils indépendants face à un foyer même si vous préférez un salon formel.

- Pensez à utiliser les meubles pour délimiter les espaces. Par exemple: placer une console dos à une causeuse est parfait pour créer une séparation dans une pièce. Les carpettes sont très utilisées pour créer des zones.

- On peut aussi interchanger la vocation de certaines pièces. Avez-vous déjà imaginé votre salle à manger à la place du séjour? Ou transformer une pièce qui ne sert plus vraiment en une garde-robe géante? Ou transformer le garage en atelier de création? Parfois transformer les vocations des pièces permet d’avoir un regard neuf sur notre intérieur.

Faut-il une thématique déco, et à quelle dose?

«Suivre des thématiques jusque dans les moindres détails, c’est souvent synonyme de quétaine. Tout est question de dosage et d’équilibre. Aussi, dans une aire ouverte, assurez-vous de coordonner couleurs et matériaux afin de garder une certaine cohérence dans l’espace. Rien de pire que d’avoir trop de couleurs ou trop de matériaux différents dans un même espace.»

Attention à:

- Ne pas tomber dans les «petits kits» du genre, la carpette, le coussin, l’abat-jour et la bougie de la même couleur. Trop de gens tombent dans ce panneau trop facile et qui fait, à mon avis, trop «magasin»!

- On y va à son rythme!

Emilie Cerretti

6 astuces qui changent tout

C’est le moment idéal d’ajuster tout ce qui cloche dans la maison, mais sans stress bien sûr. Ne pas trop s’en mettre sur les épaules.

On peut certainement faire plusieurs petites modifications en une journée mais si le projet est plus gros, on implique toute la famille et on étale le tout sur plusieurs jours: