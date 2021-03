Ottawa espère recevoir les premières doses du vaccin d'AstraZeneca cette semaine

Seul le vaccin de Pfizer-BioNTech sera acheminé au pays cette semaine, alors que cette entreprise et Moderna ont augmenté leur cadence de livraison après une baisse marquée en janvier et au début de février. Une réorganisation à leurs installations en Europe a causé une baisse de leurs productions durant cette période.

Mais deux millions de doses ont aussi été réservées auprès du Serum Institute of India. Selon Verity Pharmaceuticals, qui représente la pharmaceutique indienne au Canada, une première livraison de 500 000 doses sera expédiée vers le Canada cette semaine.

Le Canada a commandé 24 millions de doses de ce vaccin, dont la majorité sera expédiée depuis les États-Unis entre avril et septembre.

Le Canada a reçu 168 000 de doses du vaccin de Moderna la semaine dernière, mais l’entreprise expédie des vaccins au pays seulement une semaine sur trois.

Les deux compagnies pharmaceutiques s’étaient engagées à livrer au Canada six millions de doses avant le 31 mars. Elles maintiennent que cet objectif sera atteint.

Au deuxième trimestre de l’année, ce sera 23 millions de doses que les deux compagnies livreront au Canada.

Efficacité d’AstraZeneca

Les essais cliniques ont démontré que le vaccin d’AstraZeneca est moins efficace pour empêcher une contamination à la COVID-19 que les deux autres vaccins disponibles au Canada, mais la docteure Sharma a souligné qu’il limite les risques d’être gravement malade ou de mourir après avoir contracté le coronavirus.

Pfizer et Moderna ont toutes deux affirmé que leur vaccin est efficace à 95 % pour empêcher une personne d’attraper la COVID-19, tandis que l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca serait d’environ 62 %.

La façon dont ce nouveau vaccin sera utilisé par les provinces dans leur protocole d’immunisation n’a toujours pas été confirmée, mais ce nouvel outil dans leur arsenal offre davantage de possibilités, puisqu’il peut être conservé et transporté dans des réfrigérateurs traditionnels. Il peut être maintenu à une température entre 2 et 8 degrés Celsius, pendant six mois.

Le vaccin d’AstraZeneca a généré plusieurs inquiétudes dans les dernières semaines, en particulier sur sa capacité à protéger contre les variants du virus et son efficacité pour les personnes plus âgées.

Dans plusieurs pays européens, dont la France et l’Allemagne, le vaccin d’AstraZeneca n’est administré qu’aux personnes de moins de 65 ans.

La docteure Sharma a mentionné que peu d’essais cliniques avaient été réalisés auprès de personnes de plus de 65 ans, mais les données recueillies auprès des personnes vaccinées au Royaume-Uni, entre autres, laissent fortement croire que les personnes âgées sont aussi protégées par ce vaccin.

La vaccination s’accélère

La campagne de vaccination s’est accélérée au Canada depuis que le volume de livraisons de vaccins a augmenté dans les dernières semaines.

Plus de 300 000 personnes ont été vaccinées la semaine dernière, soit un cinquième de toutes les personnes inoculées depuis le début de la campagne, le 14 décembre.

Environ 700 000 personnes avaient reçu une première dose vendredi après-midi, et plus de 500 000 autres avaient déjà reçu leurs deux doses.

Le Québec a entrepris lundi de vacciner la population générale, en commençant par les personnes de 85 ans et plus. L’âge minimal pour prendre rendez-vous a été abaissé à 70 ans dans les régions de Montréal et Laval.

Une autre technique

Le vaccin d’AstraZeneca fonctionne différemment des deux autres qui sont présentement utilisés au Canada.

Les vaccins de Pfizer et de Moderna utilisent une technologie à ARN messager, en exploitant une portion du virus SRAS-CoV-2, la protéine de spicule, pour entraîner le corps humain à combattre la COVID-19.

Le vaccin d’AstraZeneca est à base de vecteur viral, c’est-à-dire qu’il utilise un virus inoffensif, le modifie pour l’empêcher de se reproduire et y ajoute la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Lorsqu’il est injecté, il force le système immunitaire à développer des anticorps pour combattre le virus.

