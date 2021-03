Une nouvelle série d'animation «Astérix» débarquera sur Netflix

United Archives via Getty Images

“ILS SONT FOUS CES GAULOIS ! Juste pour dire qu’on prépare une série d’animation sur le gaulois le plus populaire de tous les temps: Astérix. Elle sera réalisée par monsieur Alain Chabat, rien que ça”, a indiqué le bureau parisien du géant américain de streaming sur son compte Twitter.

Le quotidien français Le Parisien, qui a dévoilé l’information, précise que la réalisation du projet sera menée avec les Éditions Albert René qui détiennent l’ensemble des droits des albums d’Astérix.

Alain Chabat, 62 ans, n’en est pas à sa première adaptation de la célèbre bande dessinée française créée par le dessinateur Albert Uderzo et le scénariste René Goscinny en 1961. Il avait réalisé en 2002 pour le grand écran le film “Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre”, troisième meilleur score de tous les temps au box-office français avec plus de 14 millions d’entrées au total. C’est toutefois sa première incursion dans le monde de l’animation.