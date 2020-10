Assis côte à côte, Erin O'Toole et Jason Kenney n'arboraient pas le masque pendant une rencontre

Look who dropped in! Welcome @erinotoole to #UCPAGM2020 ! pic.twitter.com/jW0Ti9I3BO

«Je suis le gars le plus facile à fréquenter parce que je ne peux pas le donner ou l’obtenir de qui que ce soit pendant quatre mois», a déclaré Erin O’Toole, répondant à Jason Kenney qui lui demandait comment le nouveau chef conservateur allait après que lui et sa femme aient eu la COVID-19 le mois dernier.

Le Parti conservateur uni de Jason Kenney tient une assemblée générale annuelle virtuelle à Nobleford, en Alberta, ce week-end, et Erin O’Toole a déclaré qu’il s’était arrêté pour une visite parce qu’il était dans la province et qu’il était en route pour rencontrer des représentants de l’industrie bovine.

Lui et Kenney se sont cogné le coude au lieu de se serrer la main, mais ils se sont assis à la même table à seulement quelques mètres l’un de l’autre, le visage découvert, pendant environ dix minutes alors qu’ils discutaient de la pandémie, de la politique énergétique et des pipelines.

Selon le directeur adjoint des communications du ministère de la Santé, Tom McMillan, la province conseille toujours à tout le monde de porter des masques lorsque la distance physique n’est pas possible.

Il a déclaré que cela inclut ceux qui ont déjà eu la COVID-19.

«Des preuves émergent encore sur la possibilité d’une réinfection», a déclaré Tom McMillan samedi.

Erin O’Toole a appris le 19 septembre qu’il avait été diagnostiqué positif à la COVID-19, le rendant incapable d’assister au discours du Trône du gouvernement fédéral. Il est resté en quarantaine jusqu’au 30 septembre.

Une déclaration du porte-parole du Parti conservateur uni, Evan Menzies, indique qu’Erin O’Toole et Jason Kenney portaient des masques avant et après s’être assis devant la caméra samedi, et que le nombre d’employés dans le studio était bien en dessous des limites de rassemblement permis à l’intérieur en Alberta. Tout l’équipement a été désinfecté avant et après utilisation.

«Toutes les personnes qui entrent dans le bâtiment sont tenues de passer un examen médical et de se désinfecter avant d’entrer. Cela incluait M. O’Toole et le premier ministre», indique le communiqué.

Une déclaration du directeur des communications conservateur Cory Hann fait écho à cela.

«L’établissement a suivi des directives de santé strictes dans le cadre de son assurance qui vont au-dessus des directives de santé publique de l’Alberta», a ajouté Cory Hann.

Le site internet des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis indique qu’il n’y a pas de rapport confirmé à ce jour d’une personne réinfectée par la COVID-19 dans les trois mois suivants l’infection initiale. Cependant, il note que des recherches supplémentaires sont en cours.

«Les CDC recommandent à toutes les personnes, qu’elles aient ou non eu la COVID-19, de prendre des mesures pour éviter de contracter et de propager la COVID-19. Se laver les mains régulièrement, rester à au moins une distance d’un mètre 80 des autres autant que possible et porter des masques», indique le site internet.

Erin O’Toole a dit à Jason Kenney que d’attraper la COVID-19 l’avait aidé à savoir à quoi de nombreuses familles sont confrontées, en particulier dans les provinces qui, selon lui, n’ont pas géré la crise aussi bien que l’Alberta.

Il a également déclaré que son caucus tenait le premier ministre Justin Trudeau responsable de ne pas avoir mis à la disposition des Canadiens un test rapide qui permet de dépister la COVID-19 en moins de 15 minutes.

L’Alberta a signalé 332 nouveaux cas de COVID-19 vendredi et Calgary a rejoint Edmonton sur une liste de surveillance, mais le médecin-hygiéniste en chef de la province n’a pas recommandé de restrictions supplémentaires. Les bars, restaurants et gymnases restent ouverts dans la province.