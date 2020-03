Assailli de critiques, Hachette renonce à publier les mémoires de Woody Allen

UNANUE/Europa Press via Getty Images

UNANUE/Europa Press via Getty Images Woody Allen (photo d'archives)

Mais soutenue par son frère et sa mère, Mia Farrow, Dylan Farrow les a relancées début 2018, dans la foulée du mouvement #MeToo.

Il avait alors déclaré qu’il ne travaillerait plus avec le groupe Hachette.

Lui qui a toujours défendu sa soeur avait indiqué avoir appris par la presse que le groupe Hachette, également éditeur via une autre filiale de son propre livre Catch and Kill («Les faire taire» dans l’édition française) sur les dessous de l’affaire Weinstein, allait publier le livre de son père.

L’action des employés d’Hachette était intervenue après les critiques émises par le journaliste du New Yorker Ronan Farrow, frère de Dylan et un des lauréats du prix Pulitzer 2018 pour son enquête sur les agressions sexuelles commises par le producteur de cinéma Harvey Weinstein .

Peu après l’annonce de la décision d’Hachette, l’autobiographie du réalisateur, intitulée Apropos of Nothing, figurait toujours sur le site de vente en ligne Amazon. Elle était étiquetée «best-seller», ce qui laisse entendre que le site avait reçu un volume important de précommandes.

«Ces derniers jours, la direction de HGB a eu de longues discussions avec le personnel et d’autres. Après avoir écouté, nous sommes arrivés à la conclusion que maintenir la publication n’était pas faisable pour HBG», a ajouté Sophie Cottrell, précisant qu’Hachette rendrait «tous les droits» achetés au réalisateur.

L’annonce est intervenue au lendemain d’une manifestation de dizaines d’employés d’Hachette, qui sont sortis de leurs bureaux à New York pour dénoncer la publication du livre du cinéaste, accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan en 1992, ce qu’il nie.

Le livre, censé retracer en détail la vie professionnelle et personnelle du cinéaste de 84 ans, auteur de dizaines de longs-métrages dont les légendaires Manhattan et Annie Hall, devait être publié le 7 avril aux États-Unis par une filiale d’Hachette, Grand Central Publishing.

«La décision d’Hachette de laisser tomber Woody Allen me met très mal à l’aise. Ce n’est pas lui, je me fiche de M. Allen. Ce qui m’inquiète, c’est qui sera muselé au prochain coup», a tweeté l’auteur de nombreux best-sellers adaptés au cinéma.

C’est la deuxième fois depuis le début du mouvement #MeToo en octobre 2017 que Woody Allen voit un contrat annulé.

En 2018, Amazon avait annulé la sortie prévue de son film A Rainy Day in New York, avec Timothée Chalamet, Selena Gomez et Jude Law.

Le cinéaste avait attaqué le géant de l’internet devant la justice américaine pour rupture abusive de contrat, lui réclamant 68 millions de dollars. Avant d’abandonner les poursuites après avoir trouvé un accord avec Amazon, dont les termes n’ont pas été dévoilés.

Le mouvement #MeToo a fait chuter des dizaines d’hommes de pouvoir, surtout aux États-Unis.

L’Europe s’est souvent montrée plus clémente, comme l’a illustré récemment encore l’affaire Roman Polanski, lauréat fin février en France du César de la meilleure réalisation pour son film J’accuse, malgré de nouvelles accusations d’agressions sexuelles à son encontre et un torrent de critiques.

