De nouveaux choix proposés aux citoyens d'Asbestos pour le changement de nom

La ville d’Asbestos, en Estrie, a dévoilé vendredi la deuxième mouture de la liste de noms qui seront soumis au vote, deux semaines après avoir «mis sur pause» le processus de changement de nom en raison des réactions négatives de la population face aux quatre propositions initiales.

Trois noms complètement nouveaux s’ajoutent à la liste: L’Azur-des-Cantons, Larochelle et Val-des-Sources; et deux noms y demeurent: Phénix et Trois-Lacs.

Quant à la proposition de «Jeffrey», qui rappelle le nom du premier exploitant de la mine d’amiante de la ville, mais qui se faisait reprocher d’être incohérent avec la démarche qui vise à dissocier la ville de son histoire minière, il a été ajusté pour devenir «Jeffrey-sur-le-Lac».

Le nom «Apalone» a donc été éliminé de la liste. Il faisait référence à une tortue menacée par la pollution des lacs et des rivières qui «a déjà été observée dans la région».

Le conseil municipal s’est «rapidement remis à la table à dessin» et des groupes de discussion avec des citoyens de divers milieux et âges ont été organisés afin de «tester le pouls de la population sur certains noms», a expliqué le maire Hugues Grimard dans un communiqué.