Artiste clown à 48 ans, une vie libre et proche des gens

«L’art de la rue est très démocratique. On lance des idées, puis on fait germer une réflexion ou on allume une lumière chez les gens. Souvent, ils viennent nous voir après les performances pour discuter.»

Elle se souvient d’ailleurs d’une anecdote très émouvante qui a marqué sa carrière de clown alors qu’elle donnait un spectacle autour de l’amour de soi et de l’égo au Cap-de-la-Madeleine.

Les clowns s’y amusaient «à faire des massages à l’égo», soit pour remonter l’estime de soi des gens, soit au contraire pour la faire dégonfler.

«Une jeune adolescente de 13 ans et son père, Robert, ont participé. Les clowns, tout autour de Robert, criaient: je t’aime, je t’aime, je t’aime. À un moment donné, le papa s’est retourné vers sa fille et lui a dit je t’aime. À la fin du spectacle, sa fille est venue nous voir et nous a dit que c’était la première fois qu’il lui disait qu’il l’aimait. On a tous eu des frissons, les larmes aux yeux, et on s’est dit: “wow, on peut vraiment provoquer des choses, toucher des gens”.»

Rester vrai, rester jeune

Humainement, mais aussi comme comédienne, sa passion lui offre «un bel état de liberté.»