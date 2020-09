4 artisans québécois finalistes de la compétition mondiale d’Etsy

Le talent des créateurs québécois se démarque une fois encore lors de la compétition mondiale de design d’Etsy, le marché en ligne spécialisé dans le «fait main» et les articles vintage.

Parmi les quelque 100 finalistes de cette deuxième édition, 10 sont Canadiens, dont 4 Québécois qui s’illustrent en mode, en art, en papeterie et en conception de jouets pour enfants.

Au final, l’artisan le plus ingénieux - toutes catégories confondues - mettra la main sur le grand prix le 15 000$ US (soit l’équivalent de 19 945$ $ CAN). Dix autres créateurs se mériteront des lots de 1000$ US (1330$ CAN) dans chaque catégorie, soit bijoux, vintage, vêtements, art, «papeterie et accessoires de fête», animaux domestiques, «maison et style de vie», mariage, enfants et «sacs, accessoires et chaussures».

Les récipiendaires seront choisis par nulle autre que l’actrice superstar Drew Barrymore et l’experte en tendances chez Etsy, Dayna Isom Johnson.

S’ajoutera également cette année un Prix du public. Pour voter, les amateurs de design sont invités à ajouter leurs articles préférés à leur liste de favoris sur Etsy. Le vendeur derrière le produit avec le plus de «nouveaux favoris» pendant la période de vote - du 22 septembre au 7 octobre - recevra 5 000 $ US (6650 $CAN).

Catégorie : VÊTEMENTS

Noémiah - Robe Celine, Fleur de peau - 384,25$ | Montréal, QC

Robe Celine par Noemiah Voir la galerie

La créatrice montréalaise Noémie Vaillancourt s’est lancée dans la fabrication de bijoux en plumes, ce qui l’a rapidement amenée à créer une ligne de mode à part entière, Noémiah. Le style de la marque se reconnaît par ses détails féminins, au caractère et à l’élégance. Noémie valorise le travail artisanal et l’utilisation de matériaux naturels, principalement en utilisant des matériaux renouvelables et biodégradables et des fibres naturelles, telles que la soie, le modal et le lin, afin de minimiser son empreinte écologique.

Le motif floral de sa robe imprimée à manches ballon s’inspire de la poésie et de l’herbier d’Emily Dickinson. «J’ai voulu rendre hommage à sa poésie moderne en faisant revivre les fleurs séchées soigneusement sélectionnées et organisées dans l’herbier de son enfance», dit-elle.

Noémiah était également finaliste lors des premiers Etsy Awards en 2019.

Vous pouvez acheter l’article ici.

Catégorie : PAPETERIE & ACCESSOIRES DE FÊTES

LulaFlora - Champagne mini piñata - 18,25$ | Montréal, QC

LulaFlora/Etsy LulaFlora

LulaFlora/Etsy

Après avoir cherché, en vain, un vendeur pour créer des mini-piñatas d’âne pour son mariage en 2012 à destination du Mexique, la fondatrice de Lula Flora, Christine, a pris les choses en main (littéralement). Elle a mis au point un modèle et ouvert la première boutique en ligne de vente de «mini-piñata», faisant d’elle une pionnière de ce qui est devenu une tendance majeure.

Vous pouvez acheter l’article ici.

CharlesEtienneB - Cadre de cabane à oiseaux - 115$ | Québec, QC

CharlesEtienneB/Etsy

CharlesEtienneB/Etsy

Charles-Étienne Brochu est un artiste papetier québécois et un illustrateur indépendant de formation. En développant sa technique unique de découpe du papier, l’artiste cherchait à l’origine un moyen de donner vie à ses illustrations de manière innovante, tout en préservant son style de dessin.

Cette pièce particulière est réalisée en assemblant 11 feuilles de papier découpées et empilées. Chaque couche est dessinée et découpée méticuleusement pour maximiser l’effet de profondeur. Au final, le papier est découpé à l’aide d’un coupe-papier automatisé, empilé et encadré. Il utilise des feuilles de papier Canson de haute qualité, recyclées et sans acide pour assurer la durabilité des œuvres et limite le nombre de copies à 75 pour s’assurer que chacune est unique.

Achetez l’article ici.

Catégorie : ENFANTS

Le mini atelier - Maison de poupée moderne - 550$ | Montréal, QC

Maison de poupée artisanale signée Leminiateliermtl Voir la galerie

La passion de la Montréalaise Ismérie Anglade pour les miniatures est née après avoir commencé à faire des miniatures pour sa fille Alexie. Elle a donc lancé “Le Mini Atelier” dans le but de faire des miniatures modernes et contemporaines, des mini représentations de nos intérieurs aux couleurs vives et douces. «Rien n’est plus satisfaisant de savoir que de nombreux enfants imagineront des histoires incroyables sur notre univers et que les maisons peuvent être transmises de génération en génération», dit-elle.

Ismérie sélectionne soigneusement tous les matériaux utilisés dans ses objets, s’assurant que ses miniatures sont naturelles et non toxiques.

Voyez les créations de Mini atelier ici.

Voici les 6 autres pièces de créateurs canadiens en lice :

Scandinazn (Vancouver, Colombie-Britannique) - BIJOUX

Omniwoods (Toronto, Ontario) - BIJOUX

Lightpaper (Toronto, Ontario) - PAPETERIE

KylaSomething (Lethbridge, Alberta) - ENFANTS

Adrian Martinus (Calgary, Alberta) - MAISON & STYLE DE VIE

Dodo Leather (Moncton, Nouveau-Brunswick) - SACS, ACCESSOIRES & CHAUSSURES