Quand on fait de l'arthrite à 22 ans, la souffrance est aussi psychologique

C’était particulièrement pénible de devoir composer avec cette maladie chronique au secondaire, j’aurais aimé être comme tout le monde. Le regard et le jugement des autres m’affectaient énormément. Quand on est ado, on aime ça aller à des partys. Prendre un verre d’alcool, ça a toujours été correct. Mais comme l’alcool est un inflammatoire, prendre trois verres peut faire en sorte que le lendemain, j’ai de grosses douleurs.

J’ai consulté une psychologue, mais je sentais qu’elle ne tenait pas compte du fait que je faisais de l’arthrite, que ça faisait en sorte que j’avais beaucoup de douleur et que je ne voulais plus aller à l’école. Cette thérapeute m’a dit qu’elle croyait que j’avais une phobie de l’école. Moi, je savais que ce n’était pas ça. L’arthrite, c’est une maladie chronique, ce n’est pas rien!

J’étais une adolescente très sportive: je faisais du soccer, du frisbee, du ski, du karaté... Si je me donnais un peu trop, je pouvais être carrément sur le dos les heures suivantes ou le lendemain. Évidemment, avec la rechute, j’ai dû prendre une pause pour me remettre sur pied. Arrêter le sport a été très difficile, je pense que ça a eu un grand impact dans ma dépression.

Heureusement, il existe des traitements, des perfusions - de la médication par intraveineuse - qui permettent de diminuer significativement la douleur. Pour ma part, j’ai des perfusions à toutes les trois semaines. Il y a tout de même des journées, où, sans explication, je peux avoir vraiment mal, malgré les traitements. Beaucoup de jeunes atteints d’arthrite juvénile n’ont plus de symptômes à l’adolescence et la maladie est derrière eux. Pour ma part, je vais probablement devoir vivre avec cette condition pour toujours.

En grandissant, j’ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux pour recevoir mes traitements. Voir les infirmières s’occuper de leurs patients m’a donné envie d’exercer ce métier-là. J’adore mon travail, je ne pourrais pas m’en passer. Je suis immunosupprimée à cause de mes traitements et avec la COVID-19, je ne peux plus travailler pour le moment. Heureusement, j’ai repris mes cours à l’université en sciences infirmières, donc ça m’occupe. Cet été, par contre, ça a été difficile de ne pas pouvoir travailler, j’aurais aimé pouvoir contribuer pendant la pandémie. Ce genre de limitation qu’entraîne ma maladie, c’est frustrant.

Mon vécu me permet d’être particulièrement sensible aux souffrances des patients qui sont atteints d’arthrite, d’arthrose ou d’autres maladies chroniques. J’arrive à leur proposer plusieurs alternatives quand ils ont mal, et quand j’ai le temps, je peux les aider à faire de la méditation parce que je sais que ça peut être aidant quand on est en douleur.

Il m’est arrivé de me retrouver dans des situations où certaines personnes ont voulu décider pour moi de ce dont j’étais capable ou non. Par exemple, j’ai voulu être préposée aux bénéficiaires au début de mes études en soins infirmiers. Je devais partager mes conditions de santé dans un formulaire et je n’ai pas été acceptée - contrairement à tous les autres étudiants de mon programme - une décision très difficile à avaler. Je ne me suis pas laisser arrêter par ce refus. Je sais que j’aurais été capable: aujourd’hui, à l’hôpital, quand il manque de préposés, je les aide à faire la toilette des patients, à distribuer les repas, à changer des culottes, etc.