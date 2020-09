Arrêtez les fêtes «ridicules» pour révéler le sexe de votre enfant, dit l'inventrice du concept

Après avoir publié un texte à ce sujet sur son blogue, «High Gloss and Sauce», l’idée a été reprise par un magazine local appelé The Bump. Karvunidis affirme que dans les années suivantes, elle a remarqué que les événements sont devenus plus fréquents.

Mme Karvunidis a expliqué au HuffPost qu’elle avait commencé à trouver le concept problématique lorsque sa fille a été bouleversée à Noël parce qu’elle avait reçu ce qu’elle percevait comme un «jouet pour garçon» (il n’était pas rose).

Ces dernières années, les fêtes pendant lesquelles on révèle le genre d’un bébé sont passées de la révélation avec de simples ballons, confettis et gâteaux à des mises en scène plus spectaculaires ― parfois avec des résultats dangereux. En 2017, un homme de l’Arizona a déclenché un énorme incendie de forêt, qui a ravagé 45 000 acres et engendré plus de huit millions de dollars de dégâts. Il avait tiré sur une cible avec un appareil chargé d’une substance explosive qui, en éclatant, devait laisser s’échapper la couleur rose ou bleu. Et l’année dernière, une cascade de révélation du sexe en Australie a laissé une voiture en flammes et conduit le conducteur devant le tribunal.

Alors que Mme Karvunidis passe son lundi soir à surveiller les avis d’évacuation depuis sa maison du sud de la Californie, en raison de l’incendie de Bobcat ― un incendie de forêt près d’Azusa situé non loin de l’incendie d’El Dorado ― elle a déclaré que les choses étaient vraiment allées trop loin.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.