Arrêtez de demander aux femmes si elles sont enceintes

Elle m’a expliqué ce qu’elle allait faire et j’ai acquiescé. J’avais déjà connu ça quand j’étais enceinte et j’avais proposé de me faire fouiller à la main pour éviter de passer dans une machine à rayons X. L’agente a commencé à me faire la conversation en passant le dos de ses mains sur mes bras, à l’intérieur de mes cuisses et dans le dos.

Comme j’avais déjà passé le portique et installé ma fille dans la poussette pendant que mon mari rassemblait nos bagages, une agente de sécurité de l’aéroport d’une cinquantaine d’années, grandes lunettes et coiffure à la Farrah Fawcett, a proposé de me fouiller. Voyant ma fille en larmes, elle a proposé de tourner la poussette pour que la petite puisse me voir.

Devant le peu de monde qui attendait aux portiques de sécurité (du jamais-vu), j’ai cru qu’on allait passer en quelques minutes. Mais, au moment où je franchissais le portique, ma fille dans les bras, un agent de sécurité est venu me dire que la languette test passée sur notre poussette avait déclenché une alarme et qu’ils allaient devoir palper l’un de nous et fouiller nos affaires.

Ça peut arriver n’importe où: au restaurant, en faisant la queue aux caisses, dans un ascenseur. On est là, à vaquer à ses petites affaires quand, sans crier gare, un inconnu vous pose une question qui vous la coupe. Ca m’est arrivé en prenant l’avion avec mon mari et ma fille d’un an pour rentrer chez nous après un week-end passé en famille.

Et si j’étais enceinte mais n’étais pas encore prête à en parler? Et si je venais de faire une fausse couche et ne pouvais pas évoquer mon ventre renflé sans fondre en larmes? Et si j’essayais de tomber enceinte depuis des années, mon ventre gonflé à force de médicaments et d’injections pour stimuler ma fertilité? Et si ma fille était adoptée et ces “kilos de la grossesse” n’étaient dus qu’à quelques excès lors des repas des fêtes qui venaient de passer?

Ça ne vous regarde pas. Je le répète pour que ça soit bien clair: ÇA NE VOUS REGARDE PAS. En échangeant des banalités avec une femme, il n’y a aucune raison de glisser des commentaires sur son corps. Surtout, ça ne devrait jamais vous autoriser à présumer des choses à propos de son corps.

Voilà ce que j’aurais aimé dire à cette agente: non, je ne suis pas enceinte et, non, je n’essaie pas de perdre du poids. J’essaie de prendre soin de moi malgré le stress que génère mon nouveau rôle de mère, et de donner à ma fille un bon exemple de ce qu’est une image saine de son corps. Je me sens merveilleusement bien.

Il n’y a pas de réponse simple à une question concernant mon corps, car ce sujet est tendancieux. Voilà la vérité qu’ignorent les inconnus: mon corps a subi des traitements contre l’infertilité, porté un superbe bébé de 4,5 kg jusqu’à 41 semaines et demi de grossesse, survécu à un accouchement avec 48 heures de travail, 4 heures à pousser, puis une césarienne, et s’en remet doucement. Je me sens comme une guerrière.