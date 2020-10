Plus on cesse de fumer tôt, mieux c'est

MONTRÉAL — Le risque de mort prématurée attribuable à une maladie cardiovasculaire est presque trois fois plus élevé chez les fumeurs que chez ceux qui n’ont jamais fumé, démontre une nouvelle étude publiée par le Journal of the American Heart Association .

L’étude pilotée par un épidémiologiste de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, a regroupé près de 400 000 adultes — fumeurs et non-fumeurs — âgés entre 25 et 74 ans. Les chercheurs se sont intéressés aux antécédents médicaux, aux modes de vie et aux caractéristiques démographiques des sujets.

Ce risque était environ 20 % plus élevé chez ceux qui avaient écrasé entre les âges de 35 et 44 ans; environ 60 % plus élevé chez ceux qui avaient cessé de fumer entre les âges de 45 et 54 ans; et environ 70 % plus élevé chez ceux qui s’étaient débarrassés de leur mauvaise habitude entre les âges de 55 et 64 ans.