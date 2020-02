Les arrestations ne remettent pas en question la réconciliation, selon Ottawa

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, quitte une réunion du Groupe d'intervention en cas d'incident sur la Colline du Parlement à Ottawa le lundi 24 février 2020.

Vendredi, Justin Trudeau a déclaré que les barricades devaient tomber et que les injonctions ordonnant le dégagement des voies devaient être appliquées.

«Nous ne mettons nullement en danger notre engagement pour la réconciliation», a assuré le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair , à sa sortie de la réunion. «Mais, en même temps, l’impact de ces interruptions de services ferroviaires et de ces barricades est intenable», a-t-il poursuivi du même souffle.

Au cours de la réunion matinale dans les bureaux du premier ministre, le ministre Blair a confirmé que depuis vendredi, 15h, heure de Colombie-Britannique, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a «terminé la relocalisation de sa base des opérations vers le détachement de Houston», selon un compte-rendu de cette réunion.

Les chefs héréditaires Wet’suwet’en réclament que la GRC quitte leur territoire. On ignore si ce mouvement de la GRC leur suffira.

Au bureau du premier ministre, on souligne que les interventions relèvent des forces policières sur le terrain et on assure que les canaux de communications avec les provinces demeurent ouverts.

On dit également qu’il y a du «travail en coulisses» pour assurer l’accès aux produits essentiels, citant le propane, les produits chimiques nécessaires pour le traitement de l’eau potable et les produits agricoles.

Du côté de l’opposition, le chef par intérim du Parti conservateur, Andrew Scheer, a contacté M. Trudeau lundi matin et s’est empressé de publier un compte-rendu de cet appel téléphonique.

«M. Scheer a demandé au premier ministre d’agir plus fermement avant que ces manifestations paralysent complètement l’économie», peut-on lire dans ce compte-rendu.

À VOIR AUSSI: Montréal: une manifestation en solidarité avec Wet’suwet’en