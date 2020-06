Arrêté par la police de New York en pleine manif: «Si c’est ainsi qu’ils traitent un journaliste blanc»

ÉTATS-UNIS - Au cours des derniers jours, des milliers de New-Yorkais ont assailli les rues des cinq quartiers de la ville, mettant le feu aux voitures de police, bravant les coups de bâton et souffrant des vaporisateurs de poivre dans les yeux, le tout pour pouvoir crier un message urgent au monde entier : “Fuck the police”. Ils ont marché dans Manhattan, où le New York Police Department a abattu Patrick Dorismond. Dans le Queens, où le NYPD a tiré 50 balles sur Sean Bell. Dans le Bronx, où un policier du NYPD a étranglé à mort Anthony Baez. À Brooklyn, où le NYPD a tiré sur Nicholas Heyward Jr, âgé de 13 ans. Et ils ont marché sur Staten Island, où le NYPD a coupé le souffle à Eric Garner. Près de 2000 manifestants ont été arrêtés en cinq nuits lorsque la plus grande ville américaine a rejoint la mobilisation nationale contre la brutalité policière. Un mouvement dans près de 140 villes. Une agitation de masse telle que ce pays n’en a pas connu depuis plus d’une génération. Il y avait des moments à New York où on avait l’impression que cette coalition multiraciale de manifestants, menée principalement par des jeunes de couleur, reprenait les rues du NYPD, une force policière plus grande que certaines armées qui terrorise les résidents noirs et bruns depuis sa création. On avait l’impression que de plus en plus de gens ici en étaient venus à remettre en question le monopole des flics sur la force et à embrasser l’idée radicale de couper les fonds du service de police, ou même le rêve abolitionniste d’un New York sans le New York’s Finest (surnom que nous donnons à la police de la vile) du tout. C’est ainsi que New York’s Finest a explosé de violence. Les vidéos du tumulte sont devenues virales. Un flic roulant à vive allure dans une voiture de patrouille au milieu d’une foule de manifestants. Un flic enlevant le masque d’un homme — porté pour se protéger du coronavirus — et le pulvérisant de poivre de Cayenne au visage. Un autre utilisant une portière pour frapper un homme. L’un d’eux pointant une arme sur les manifestants. Un autre poussant une femme sur le sol si fort qu’elle a fait des convulsions. Et un autre disait ”Tirez sur ces enfoirés″ sur la fréquence radio de la police. Et la liste est longue. J’ai vu des policiers brutaliser et arrêter des gens avant d’être violemment arrêté moi-même. Et pourtant, dès lundi 1er juin, le gouverneur démocrate de New York, le maire de la ville et le président républicain du pays s’étaient mis d’accord sur des solutions similaires à toute cette agitation : réprimer ce soulèvement historique avec plus d’agents armés de l’État. Pour les manifestants, il semblait que leur gouvernement ne les avait toujours pas entendus, et ne les avait probablement jamais écoutés au départ. “La seule putain de manière qu’ils comprennent” Samedi, dans le quartier de Flatbush à Brooklyn, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la station de métro de Parkside Avenue sous le soleil de l’après-midi pour une série de discours avant les marches de la journée. Les gens étaient aux fenêtres et habillant de banderoles “Black Lives Matter” les escaliers de secours tout en écoutant les orateurs en bas. Un homme du nom de Kerbe Joseph demande à la foule par un mégaphone : “Savez-vous à quel point c’est la merde d’allumer les infos et de voir un autre négro qui te ressemble mort?” (sic). “Si vous êtes blanc, ajoute Joseph, et que vous n’êtes pas dans la foule, ni sur la ligne de tir, ni sur le toit à crier ‘Black lives matter’ à New York… alors, foutez le camp!” Joseph et les autres intervenants, tous noirs ou hispaniques ou amérindiens, ont invoqué les noms d’Américains dont les récents meurtres ont déclenché des manifestations dans des dizaines de villes du pays: Breonna Taylor, sur laquelle la police a tiré à Louisville, Kentucky; Ahmaud Arbery tué par balle en joggant en Georgie par un ancien policier et son fils; et George Floyd, tué à Minneapolis le 25 mai, lorsqu’un policier a pressé un genou dans le cou de Floyd en le serrant comme un étau. “Nous sommes George!” clamait la foule.

Protest in Brooklyn getting big. Chants of “We are George!” and “Who keeps us safe? We keep us safe!” pic.twitter.com/aAI2kNn2H6 — Christopher Mathias (@letsgomathias) May 30, 2020

Constance Malcolm, mère de Ramarley Graham, 18 ans, tué par la police de New York en 2012, a été rejointe à la tribune par son fils Chinoor Campbell, qui n’avait que 6 ans lorsqu’il a vu un policier blanc tirer sur son grand frère désarmé dans sa propre maison. Il y a quelques années, Malcolm m’a montré le tapis de bain taché de sang qu’elle gardait sur une étagère dans sa maison, depuis que la balle du flic a déchiré le cœur de son fils. Elle ne pouvait pas se résoudre à le jeter, disait-elle. Malcolm a participé à de nombreuses manifestations contre la brutalité policière dans cette ville, et je lui ai rendu visite une fois alors qu’elle dormait sur le trottoir devant un bâtiment du ministère de la Justice à Manhattan, pour demander une enquête des droits civils concernant le meurtre de son fils. Mais devant la foule à Flatbush ce samedi, Malcolm a soutenu que de telles actions non violentes n’ont tout simplement pas accompli ce qui doit être accompli. “Nous voyons tous les pillages et les incendies de bâtiments et tout ce qui se passe, et ils nous traitent de voyous”, a déclaré Malcolm, en référence à toutes les instables manifestations à travers le pays, en particulier à Minneapolis, où les manifestants ont saccagé puis incendié un commissariat de police. “Je ne cautionne pas les incendies et tout cela, a-t-elle poursuivi, mais c’est la seule putain de manière qu’ils comprennent!” La foule s’est mise à gronder. Peu de temps après, Malcolm s’est emparé d’une banderole sur laquelle était écrit “Justice pour George Floyd”, son fils à ses côtés, et a mené la foule qui commençait à défiler dans les rues. Des chants de “Qui assure notre sécurité? Nous assurons notre propre sécurité!” et “NYPD, sucez ma bite!” et “Fuck the police!” ont empli l’avenue Flatbush. Les locaux — dont beaucoup sont restés coincés chez eux, sans travail et à l’abri de l’épidémie de Covid-19, qui a dévasté des quartiers à prédominance noire et brune de la classe ouvrière comme Flatbush — se sont entassés sur les trottoirs pour observer et parfois se joindre à la marche à leur tour. Un vieil homme à l’intérieur d’une bodega a expliqué à un autre vieil homme ce qu’était la marche, en pointant du doigt son genou, puis son cou. Les personnes dans les voitures — y compris les travailleurs sanitaires dans un camion à ordures, ou encore les conducteurs des “fourgons à un dollar” de Flatbush, qui sont régulièrement harcelés par la police de New York car ils offrent des déplacements bon marché aux habitants d’un quartier où le métro est peu développé — ont klaxonné pour encourager les manifestants.

Every single car the protesters pass in Flatbush is honking and cheering pic.twitter.com/h33KRgdQBn — Christopher Mathias (@letsgomathias) May 30, 2020

Les travailleurs des ateliers automobiles sont sortis de leurs hangars pour danser et lever le poing en signe de solidarité. Une femme en pleurs a crié “Je vous aime tous” par la fenêtre de son appartement au quatrième étage.

Auto shop workers cheer on protesters marching past in Brooklyn pic.twitter.com/g4wSgVIumm — Christopher Mathias (@letsgomathias) May 30, 2020

Les manifestants ont défilé à travers les pâtés de maisons. Un organisateur noir a réprimandé les manifestants blancs, leur demandant de rester à l’arrière, afin que les voix noires et brunes demeurent en première ligne. Certains dans la foule ne voulaient pas parler aux journalistes, et pourquoi le feraient-ils? La presse locale et nationale, à prédominance blanche, a souvent entretenu la peur des New-Yorkais noirs ou a servi de sténographe à la police de New York.

REUTERS Un SUV de la police de New York en feu le 30 mai.